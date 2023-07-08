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Işın Karaca saçlarını kazıyıp hastalığını açıkladı

Işın Karaca saçlarını kazıyıp hastalığını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Temmuz 2023 - 11:11
Ünlü şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından saçlarını kazıdığı bir fotoğrafını paylaştı. Karaca, “Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan.” diyerek saçlarını kazıtmasının sebebini açıkladı.

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