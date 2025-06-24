KONSERDE AŞK, KULİSTE KAVGA: HADİSE Mİ SİBEL Mİ?

Magazin dünyası yine ateş aldı! Ortalık o kadar karışık ki kimin sahneye çıktığı mı konuşuluyor, yoksa kimin sahne arkasında birbirini yediği mi belli değil… Başrolde kim mi var? Elbette yine aşk, yine kıskançlık, yine kulis dedikodusu ve en önemlisi: Sarıgül ailesinin skandallara gebe kulis halleri!

Yıllardır gizli saklı aşk yaşadıkları bilinen ama hâlâ “arkadaşız” yalanını suratımıza suratımıza söyleyen Sibel Can ve Emir Sarıgül ikilisi, bu defa aşklarını Erzincan’ın ortasında, Hadise üzerinden kavga ederek ele vermiş!

Yahu herkesin dilinde, “yok biz sadece dostuz”, “emekli aşklar kaldı” gibi laflar dolaşıyor ama gerçekte Sibel Can, Emir Sarıgül’ün cebinde yüzükle gezen sevgilisi pozisyonunda! Ama gel gelelim, işler bu yaz fena karıştı.

ERZİNCAN’DA YANGIN VAR, SAHNEDE HADİSE

Olayın fitili nerede ateşlendi? Erzincan’da! Erzincan CHP Milletvekili olan ve PR çalışmalarını artık neredeyse TikTok’la sürdüren Mustafa Sarıgül, yaz sezonu açılışına Hadise’yi getirerek sosyal medyayı yıktı geçti. Bravo vallahi! Politikayı da magazini de aynı anda yürütüyor.

Dörtyol Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklım… Kadın sahneye çıkmış, saçlar rüzgârda, mini elbise uçuşuyor, kalabalık “Feryat” değil “Olsun” diye bağırıyor. Ancak konserin perde arkası hiç de eğlenceli değil!

Dedikodu kazanını kaynatanlara göre olay şu: Emir Sarıgül “Bu konsere Sibel Can gelsin” diyor. Baba Sarıgül ise “Yok, olmaz! O kadını buraya getirirsek millet konseri değil, aşk skandalını konuşur” diyerek Sibel Can’ı veto ediyor. Hadi bu yetmedi, bir de üstüne “Hadise’yi getirelim” diyor. Yani hem oğlunun sevgilisine kapıyı kapatıyor hem de tüm ilgiyi Hadise’ye yönlendiriyor!

Sonuç? Emir Sarıgül evde ne yaptı bilinmez ama Sibel Can iddialara göre kıyameti koparmış! “Bu ne demek oluyor? Ben senin hayatındayım ama baban bana ‘gelme’ diyor, Hadise’ye kırmızı halı seriliyor!”

Sibel Hanım da haklı… Aşk yaşa yaşa, sonra baban sosyal medya uğruna beni görmezden gelsin. Olacak iş mi?

KULİSİN ARKASINDA AŞK, SAHNENİN ÜSTÜNDE FIRTINA

Erzincan konserinde Hadise gerçekten muazzam bir performans sergilemiş. İki saatlik sahne, ışık, dans, kalabalık… Her şey muhteşem. Peki konserin konuşulan kısmı ne? Sahne mi? Hayır! Sibel Can’ın neden gelmediği ve Emir Sarıgül’le aralarında geçen kıyamet!

Sahne önünde Hadise’nin ruj rengi konuşulurken, sahne arkasında “Sibel mi Hadise mi?” savaşı yaşanmış. Hani sahnede Hadise göbek atarken Sibel Hanım İstanbul’da “Kadıncağız gidemediği konsere sinirden tatlıyı bastı” dedikoduları dolanıyor.

Ve bir not daha: Emir Sarıgül’ün konsere katıldığı ama köşede durduğu, basına poz vermediği, adeta görünmez olmayı tercih ettiği konuşuluyor. Yani oğul, babasının kararından rahatsız ama “aile büyüğü”nin önünde sesini çıkaramıyor. İşte zengin aşkı da böyle bir şey; şan, şöhret, para tamam ama söz hakkı? O biraz babada kalıyor.

YAZ SEZONU: SOSYETE INSTAGRAM’A ATEŞ EDİYOR

Hadise – Sibel Can savaşı bir kenara dursun, yaz sezonu da tam anlamıyla açıldı! İstanbul’un ekran yüzleri, influencer güzelleri, eski yarışma yıldızları, yazın Bodrum – Çeşme arası mekik dokumaya başladı bile. Bikini fotoğrafları arka arkaya, filtreler son ayarda, caption’lar ise tam bir komedi:

“Hayat bir denizse, ben yüzmeyi seçtim.”

“Güneş doğduysa, ben parladım.”

“Otelimiz çok güzeldi teşekkürler…”

Ama işin iç yüzü farklı: Bazı güzellerin tatili kendi parasıyla değil! Hatta çoğu, ya otelle tanıtım anlaşması yapmış ya da zengin sevgilisi sponsor olmuş! Bazıları da “tatil yapıyoruz” diyerek aslında yapımcıya mesaj gönderiyor: “Bak hâlâ buradayım, beni unutma!”

İyi güzel de magazin sayfalarında çıkan haberlerin %70’i tatil pozları, diğer %30’u ise “kim kiminle neden küs” oyunları. Kimsenin projede oynadığı yok, şarkı çıkardığı yok, filmde rol aldığı yok ama herkes gündemde. İşte buna da biz “Instagram starı olup sanatçı gibi davranmak” diyoruz!

HAKAN SABANCI: AİLE FIRÇASI GÜMBÜR GÜMBÜR GELDİ!

Gelelim Sabancı cephesine… Asilzade ailede yine kriz var. Çünkü ailenin medarı iftiharı (!), romantizmin jönü Hakan Sabancı, bu defa sevgilisi Hande Erçel’le birlikte görüntülendiği “fazla yakın” sahnelerle gazetelere manşet oldu.

Ve duyduğumuza göre Sabancı ailesi evde Hakan’a öyle bir fırça atmış ki evde çatal bıçak oynadı!

“Bu kızlardan uzak dur! Aile adını rezil etme!” diyen aile büyükleri, magazinle iş tutan gelin adaylarından oldukça rahatsız. Hani olur da bir gün evlenme teklifi gelse, düğün haberini medya değil borsa duyuracak o derece ciddi bir aile disiplini var!

SONUÇ OLARAK: HERKES SAHNEDE, KİMSE SAHNEDEN İNMEK İSTEMİYOR

Bu yaz aşk çok, konser bol, dedikodu kazanı da fokur fokur. Herkes bir şekilde sahnede kalmak istiyor. Kimi gerçek sahnede şarkı söylüyor, kimi aşkıyla gündemde kalıyor, kimi bikinili fotoğrafla reklam yapıyor…

Ama görüyoruz ki magazin dünyasında asıl mesele şu:

Kimin sahneye çıktığı değil, sahneden kimi indirdiğin önemli!

Ve son söz:

Erzincan’da konser biter, ışıklar söner… Ama kuliste yaşanan aşk, kavga ve kıskançlık hep yankılanır!

İstersen yazının sonuna okur yorumları, sosyal medya tepkileri ya da karikatürlü alıntılar gibi ek eğlenceli bölümler de hazırlayabilirim. Devam edelim mi?