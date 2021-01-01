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Yeni Aşkı Ortaya Çıktı

Yeni Aşkı Ortaya Çıktı
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24 Ekim 2021 - 12:52
Formuyla göz dolduran oyuncu ve manken Defne Samyeli, uzun bir aradan sonra eski aşkıyla yeniden ilişki yaşamaya başladı.

Cem Yılmaz’la hem sevgili olması hem de ayrılması çok konuşulan Defne Samyeli, Yılmaz’la ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtı.

Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 2

Samyeli’nin yeni aşkı çok tanıdık bir isim çıktı.

Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 3

SERDAR BİLGİLİ’YE GERİ DÖNDÜ

Hürriyet’ten Orkun Ün’ün haberine göre; Defne Samyeli ve Serdar Bilgili bir yıl süren ayrılığın ardından ilişkilerine devam etme kararı aldı.

Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 4

Defne Samyeli’nin bu ilişkisine kızları Deren ve Derin’in de onay verdiği iddia edildi.

Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 5

AŞK YARADI

48 yaşındaki Samyeli’nin formunu neye borçlu olduğu ve güzellik sırrı ortaya çıktı.

Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 6

Defne Samyeli haftanın bir günü karabuğday detoksu uyguluyor. Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 7

Yüzü için avakado, Türk kahvesi ve bal karışımından maske yapıyor.

Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 8

Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 9
Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 10
Formunu aşka borçlu! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? - Sayfa 11
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