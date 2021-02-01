Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fırlama Erkeklerden Hoşlanıyorum

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Fırlama Erkeklerden Hoşlanıyorum
1 views
06 Eylül 2021 - 17:03
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde iskelede poz veren 34 yaşındaki oyuncunun, mikrofon emojisiyle birlikte
“Cevapsız sorular” notunu düştüğü paylaşımına 90 binden fazla beğeni gelmişti. Bir erkekte
‘olmazla olmaz’ dediğin özellik nedir?
Ben biraz fırlama/tutkulu aynı zamanda çok az da olsa malum erkeklerimiz:) Bu konuda biraz
evdeki ahşap sehpa. Hepsi değil tabii:) Duygu beyan edebilen adam seviyorum.
Merve Boluğur: Fırlama erkek seviyorum!
Hem sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hem de YouTube kanalından yayınladığı
videolarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, “Bir erkekte ‘olmazsa olmaz’
dediğiniz özellik nedir?” sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Son olarak YouTube kanalı kuran ve single için hazırlıklar yapan Merve Boluğur, Instagram hesabı
üzerinden takipçileriyle soru-cevap yaptı. İşte güzel oyuncunun açıklamaları…

“GÜLDÜRDÜN”

Bir takipçisinin “Hastayım enerjine” yorumuna “Eyvallah” karşılığını verdi.

TAŞ İSKELEDE POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde iskelede poz veren 34 yaşındaki oyuncunun, mikrofon emojisiyle birlikte
“Cevapsız sorular” notunu düştüğü paylaşımına 90 binden fazla beğeni gelmişti.kılmana
bayılıyorum” mesajına ise “Güldürdün” notunu yazdı.
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni Adresi Belli OlduYeni Adresi Belli Oldu
Tamamen DeğiştiTamamen Değişti
Meteoroloji’den İstanbul İçin Sarı Uyarı!Meteoroloji’den İstanbul İçin Sarı Uyarı!
Fenerbahçe’nin Yeni Yengesi Taraftarları Mest Etti!Fenerbahçe’nin Yeni Yengesi Taraftarları Mest Etti!
Ağacın Altında MesajlaştıAğacın Altında Mesajlaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fırlama Erkeklerden Hoşlanıyorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esra Ceyda’yı Kızdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Can Ataklı’dan Çarpıcı Abdullah Gül İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Adresi Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tamamen Değişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den İstanbul İçin Sarı Uyarı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Eğitimde Yeni Dönem Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’nin Yeni Yengesi Taraftarları Mest Etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Necati Şaşmaz’la İlgili Bomba Ses Kaydı İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eczacıbaşı Çiftinin İfadeleri Ortaya Çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
Fırlama Erkeklerden HoşlanıyorumEylül 6, 2021-5:03 pm
Esra Ceyda’yı KızdırdıEylül 6, 2021-4:45 pm
Yeni Adresi Belli OlduEylül 6, 2021-3:59 pm
Tamamen DeğiştiEylül 6, 2021-3:43 pm
Meteoroloji’den İstanbul İçin Sarı Uyarı!Eylül 6, 2021-3:33 pm
Fenerbahçe’nin Yeni Yengesi Taraftarları Mest Etti!Eylül 6, 2021-3:12 pm
Ağacın Altında MesajlaştıEylül 6, 2021-2:19 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Süper Mini Elbisesi Olay Oldu !

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !