Fırlama Erkeklerden Hoşlanıyorum

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde iskelede poz veren 34 yaşındaki oyuncunun, mikrofon emojisiyle birlikte

“Cevapsız sorular” notunu düştüğü paylaşımına 90 binden fazla beğeni gelmişti. Bir erkekte

‘olmazla olmaz’ dediğin özellik nedir?

Ben biraz fırlama/tutkulu aynı zamanda çok az da olsa malum erkeklerimiz:) Bu konuda biraz

evdeki ahşap sehpa. Hepsi değil tabii:) Duygu beyan edebilen adam seviyorum.

Merve Boluğur: Fırlama erkek seviyorum!

Hem sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hem de YouTube kanalından yayınladığı

videolarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, “Bir erkekte ‘olmazsa olmaz’

dediğiniz özellik nedir?” sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Son olarak YouTube kanalı kuran ve single için hazırlıklar yapan Merve Boluğur, Instagram hesabı

üzerinden takipçileriyle soru-cevap yaptı. İşte güzel oyuncunun açıklamaları…

“GÜLDÜRDÜN”

Bir takipçisinin “Hastayım enerjine” yorumuna “Eyvallah” karşılığını verdi.

TAŞ İSKELEDE POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde iskelede poz veren 34 yaşındaki oyuncunun, mikrofon emojisiyle birlikte

“Cevapsız sorular” notunu düştüğü paylaşımına 90 binden fazla beğeni gelmişti.kılmana

bayılıyorum” mesajına ise “Güldürdün” notunu yazdı.