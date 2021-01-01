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Bakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı

Bakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı
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27 Kasım 2021 - 11:49

Bakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı - Son Dakika Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı nedeniyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı

Bakan Koca Twitter’dan yaptığı açıklamada, “TEDBİR: Nu Varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

 

 

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