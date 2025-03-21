HAYAL KÖSEOĞLU AŞKINI DUYURDU

Başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla aşkını ilan etti. Şu sıralar Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterine hayat veren Köseoğlu’nun sevgilisinin, aynı dizide birlikte rol aldığı oyuncu Ersoy Nezir Çınarlı olduğu ortaya çıktı.

DUDAK DUDAĞA ROMANTİK PAYLAŞIM

32 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte dudak dudağa pozlarını Instagram hesabından paylaşarak ilişkisini resmen duyurdu. Bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri ve hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

Hayranlar, “çok yakışıyorsunuz” ve “dizi gerçeğe dönüştü” gibi yorumlarla çifte destek verdi.

BAŞARILI PROJELERDEN YILDIZLAŞTI

Muhteşem Yüzyıl, Mucize Doktor, Mahkum, İstanbullu Gelin ve Ufak Tefek Cinayetler gibi önemli yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu, hem oyunculuğu hem de sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Hudutsuz Sevda dizisinde sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Köseoğlu, bu kez özel hayatıyla magazin manşetlerine taşındı.

ROL ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı’nın set arkadaşlığı zamanla yakınlaştı ve aşka dönüştü. İkilinin dizideki uyumu, gerçek hayatta da bir birlikteliğe evrilmiş oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, magazin dünyasında da yankı uyandırdı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr