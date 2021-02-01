Esra Ceyda’yı Kızdırdı

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Cicişler Ceyda ve Esra kardeşler şu günlerde tekrar araları açıldı.

Abla Ceyda Ersoy Esra’nın Bodrumda en son küçük bir çocuğu

taciz etmesinden sonra araların açıldığı konuşuluyor.

Bir çok olaydan sonra zaman zaman kardeşi ile araları açılan Ceyda Ersoy son

Bodrum olayından sonra artık tek basına paylaşım yapıyor.

Bütün işlerinden kardeşini ayırdığı konuşulan Ceyda Ersoy oyunculuk ve

modellik mesleğinin tek basına yapacağı söyleniyor.

Birçok yapımcı ile görüşmeler yapan Ceyda Ersoy artık kendi mesleğini

kardeşinden ayrı yapacak hatta onunla paylaşım bile

yapmayacağını belirtiyormuş.