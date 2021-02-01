Esra Ceyda’yı Kızdırdı

Cicişler Ceyda ve Esra kardeşler şu günlerde tekrar araları açıldı.
Abla Ceyda Ersoy Esra’nın Bodrumda en son küçük bir çocuğu
taciz etmesinden sonra araların açıldığı konuşuluyor.
Bir çok olaydan sonra zaman zaman kardeşi ile araları açılan Ceyda Ersoy son
Bodrum olayından sonra artık tek basına paylaşım yapıyor.
Bütün işlerinden kardeşini ayırdığı konuşulan Ceyda Ersoy oyunculuk ve
modellik mesleğinin tek basına yapacağı söyleniyor.
Birçok yapımcı ile görüşmeler yapan Ceyda Ersoy artık kendi mesleğini
kardeşinden ayrı yapacak hatta onunla paylaşım bile
yapmayacağını belirtiyormuş.