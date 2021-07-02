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Geçtiğimiz haftalarda tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları ile gündeme gelen Hande Doğandemir, konuyla ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, “Korkum yok, çekebilirler. Ben bir problem görmüyorum” dedi
Geçtiğimiz haftalarda tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları ile gündeme gelen ünlü oyuncu, konu ile ilgili konuştu. Hande Doğandemir, “Korkum yok, çekebilirler. Ben bir problem görmüyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Hande Doğandemir, daha önce katıldığı bir programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Hiç estetiği olmadığını söyleyen Doğandemir, insanların buna inanmadığını dile getirmişti.
Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, “Estetiğim yok. Herkes var zannediyor, inanmıyorlar. Bu konuda ciddi tepkiler alıyorum. Neredeyse hakaret ve linç derecesinde tepkiler… Olsa saklamam. Bu çok ayıp bir şeymiş gibi davranılıyor. Gerçekten yok. Canım isterse yaptırırım” demişti.
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