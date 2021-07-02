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Hande Doğandemir ”Korkum Yok”

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Hande Doğandemir ”Korkum Yok”
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02 Temmuz 2021 - 10:51
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Geçtiğimiz haftalarda tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları ile gündeme gelen Hande Doğandemir, konuyla ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, “Korkum yok, çekebilirler. Ben bir problem görmüyorum” dedi

Hande Doğandemir: Korkum yok - Magazin haberleri
Oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte buluşan Doğandemir, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hande Doğandemir: Korkum yok - Magazin haberleri
“KORKUM YOK”

Geçtiğimiz haftalarda tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları ile gündeme gelen ünlü oyuncu, konu ile ilgili konuştu. Hande Doğandemir, “Korkum yok, çekebilirler. Ben bir problem görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Hande Doğandemir: Korkum yok - Magazin haberleri
35 yaşındaki oyuncu, ayrıca yeni filmi ‘Daha İyi Bir Yarın’ için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Hande Doğandemir: Korkum yok - Magazin haberleri
“HİÇ ESTETİĞİM YOK”

Öte yandan Hande Doğandemir, daha önce katıldığı bir programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Hiç estetiği olmadığını söyleyen Doğandemir, insanların buna inanmadığını dile getirmişti.

Hande Doğandemir: Korkum yok - Magazin haberleri
“CANIM İSTERSE YAPTIRIRIM”

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, “Estetiğim yok. Herkes var zannediyor, inanmıyorlar. Bu konuda ciddi tepkiler alıyorum. Neredeyse hakaret ve linç derecesinde tepkiler… Olsa saklamam. Bu çok ayıp bir şeymiş gibi davranılıyor. Gerçekten yok. Canım isterse yaptırırım” demişti.

Hande Doğandemir: Korkum yok - Magazin haberleri
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