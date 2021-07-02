Oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte buluşan Doğandemir, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“KORKUM YOK” Geçtiğimiz haftalarda tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları ile gündeme gelen ünlü oyuncu, konu ile ilgili konuştu. Hande Doğandemir, “Korkum yok, çekebilirler. Ben bir problem görmüyorum” ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki oyuncu, ayrıca yeni filmi ‘Daha İyi Bir Yarın’ için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

“HİÇ ESTETİĞİM YOK” Öte yandan Hande Doğandemir, daha önce katıldığı bir programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Hiç estetiği olmadığını söyleyen Doğandemir, insanların buna inanmadığını dile getirmişti.