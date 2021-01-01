Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı…

“Çok acayip bir adamsın sevgilimin yanında bile içimden ‘Ah şimdi Yusuf’ta burada olacaktı ya derdim içimden. Ben konuşmadan bir mimiğimden anlayan, en kötü günümde ilk aradığım insansın! Koşa koşa gelenimsin. O kadar kıymetli ki benim için, asiliğime katlanan, en çılgın eğlencelerimizde beraber olduğumuz, ihtiyacımı ben söylemeden cevap verenimsin. Bir kadın için şans bu.”