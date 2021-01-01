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Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı…

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı…
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17 Kasım 2021 - 14:50

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı…

Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, son paylaşımıyla yine kafaları karıştırdı.

Merve boluğur dizi sektöründen uzak kalıp instagram da bol bol fotoğraf paylaşıp kendi ile dalga geçti.

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 1

Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı videolar ve Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 2

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 3

Uzun süredir kalbini aşka kapan Merve Boluğur, erkek arkadaşıyla oldukça kafa karıştıran bir video paylaştı.

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 4

Videoya düştüğü notun ilk kelimesi okuyanları bir an duraksamasına neden oldu.

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 5

Ünlü oyuncu “Çok acayip bir adamsın sevgilimin yanında bile içimden ‘Ah şimdi Yusuf da burada olacaktı ya’ derdim içimden” sözleri yanlış anlaşıldı.

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 6

İşte Merve Boluğur’un o paylaşımı ve altına düştüğü not:

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 7

“Çok acayip bir adamsın sevgilimin yanında bile içimden ‘Ah şimdi Yusuf’ta burada olacaktı ya derdim içimden. Ben konuşmadan bir mimiğimden anlayan, en kötü günümde ilk aradığım insansın! Koşa koşa gelenimsin. O kadar kıymetli ki benim için, asiliğime katlanan, en çılgın eğlencelerimizde beraber olduğumuz, ihtiyacımı ben söylemeden cevap verenimsin. Bir kadın için şans bu.”

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 8

“O kadar çok saçma anımız var ki. Hatırlar mısın, sana hiç tanımadığımız bir teknede yemek yiyeceğiz demiştim. Sen de her zaman ki normal karşılayarak evet demiştin. Ve daha niceleri.”

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 9

“Her yerde ne kadar düzgün yetiştirilmiş olduğundan bahsederim. Romantikliğinle bile birçok erkeğe bin basarsın vallahi örnek alsınlar. Bu arkadaşlığa emek verdiğin için, ilk adımı atarak hayatıma girdiğin için çok teşekkürler serseri. Yeni yaşın şahane olsun.”

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 10

Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 11
Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 12
Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 13

 

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 14
Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 15
Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 16
Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı! Yazdığı not kafaları karıştırdı… - Sayfa 17
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