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“TİMSAH ATEŞİ” Oyununun Sürpriz Başrolü Belli Oldu

“TİMSAH ATEŞİ” Oyununun Sürpriz Başrolü Belli Oldu
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28 Eylül 2021 - 16:45
Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, Megan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, “Timsah Ateşi”nin sürpriz diğer başrolü belli oldu.
Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşi canlandıracak olan Funda
Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’ye babası rolünde Kubilay Tunçer eşlik
edecek…
1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı
hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda Alannah karakterini Funda
Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Kubilay Tunçer
sahneye taşıyacak.
2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyun
Türkiye’de ilk kez seyircinin beğenisine sunulacak…
Sevgisiz bir Katolik evi, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl
hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ile dindar ablası Alannah’ın
(Funda Eryiğit) hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal,
grotesk
kara-komedi seyirciyle buluşacak…
18 Aralık’ta Zorlu PSM’de prömiyer yapacak olan oyunun biletleri, 29 Eylül
Çarşamba günü itibariyle Biletix’te satışa sunulacak…
Künye:
Yapımcı: Çolpan İlhan &Sadri Alışık Tiyatrosu & Piu Entertainment
Yazan: Meghan Tyler
Çeviren: Zeynep Anacan
Yöneten: Mehmet Ergen
Işık Tasarım: Richard Williamson
Dekor Tasarım: Merve Yörük
Kostüm Tasarım: Gül Sağer
Yaratıcı Ajans : Happy People Project
Fotoğraflar : Levent Özdemir

Timsah Ateşi Fragram;

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