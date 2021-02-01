“TİMSAH ATEŞİ” Oyununun Sürpriz Başrolü Belli Oldu

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, Megan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, “Timsah Ateşi”nin sürpriz diğer başrolü belli oldu.