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BİLLUR KALKAVAN’IN RUHU BENİ ZİYARETE GELDİ

BİLLUR KALKAVAN’IN RUHU BENİ ZİYARETE GELDİ
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02 Kasım 2022 - 17:42

Gerçekleşen öngörüleri ile sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük bir üne kavuşan astrolog-medyum Michaela Astro, olay yaratacak yeni açıklamalar yaptı.
Michaela Astro, geçtiğimiz hafta vefat eden Billur Kalkavan’ın ruhunun kendisi ile irtibata geçerek sevenlerine mesajlar ilettiği söyledi.
Ünlü astrolog, tüyleri diken diken eden olayı şöyle anlattı: Ünlü astrolog ve medyum Michaela Astro’dan duyduklarınıza şok olacaksınız!!!”Merhaba sevgili dostlar! Sağlıklı, hayırlı, güzel günler dileyerek yazmaya başlıyorum! Sizlere bugüne kadar kendime özel sakladığım bir durumu ifşa edeceğim! Artık vicdanen mecbur hissettiğim için; o gün artık bugün oldu! Ölen insanlar; madde boyutundan farklı bir boyuta taşınırlar. Ancak her iki boyut arasındaki ruhsal iletişim tümüyle yok olmaz! Madde boyutunu terk etmiş dünyadaki adı ile “Ölen” ölmüş insanların madde boyutunda yaşayan biz zavallı fanilerle irtibatları farklı şekillerde gerçekleşir! Benim irtibat şeklim YAKAZA olarak adlandırılan durumdur! Geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece(27-28 Ekim)yarı uyur yarı uyanık haldeydim! Sevgili Billur Kalkavan’ın ruhu adı gibi nurlu bir şekilde benimle iletişime geçti! Billur bulunduğu alemde huzurlu olduğunu, onu sevenlerin üzülmemeleri gerektiğini; onların hepsini tek tek gördüğünü bana söyledi! Bulunduğu yer ile ilgili fazla bir bilgi aktarımı yapamayacağını; bu konuda kısıtlı olduğunu dile getirdi! Madde hayatından ayrılmış olmanın; hiçte korkulacak bir durum olmadığını, acılarının tamamen bittiğini, bulunduğu yerde tüm duyguların nötür olduğunu iletmemi istedi! Niçin benimle iletişimde olduğunu sordum? Neden ben? dedim! Bu konuda en iyi aktarımda bulunabilecek kişinin benim olduğunu düşündüğünü, tanıdığı kişilerin objektif olamayacaklarını, ve benim kanallarımın bu konuya müsait olduğunu söyledi !En çok kedilerine dokunmayı özlediğini, Buğra’nın yas tutmayı bırakıp orijinal pozitif haline dönmesini, hayata bağlanmasını ve mutlu olmasını çok istediğini söyledi! Küs ve kırgın olduğu kişilerin hepsini affettiğini söyledi. Burada bulduğum huzurla böyle duyguların gereksiz olduğunu ve hepimizin yüce yaradana bağlı olduğumuzu özellikle belirtti ve son olarak bana teşekkür ederek nurlu bir ışık huzmesi içinde uzaklaştı! Bu duruma(Yakaza)çok alışkın olduğum halde Billur’un beni bulmuş ve bu kadar gerçek halde karşımda olmuş olması beni çok etkiledi! Işıklar içinde uyu; güzel insan seninle tekrar buluşmak dileğiyle her zaman kalbimdesin! ”dedi! Michaela Astro’nun uzun yıllardır yurtdışında özellikle Amerika’da ölmüş insanların yakınlarıyla irtibata geçip onlara haber getirdiği, bu işi profesyonel olarak yaptığı tüm dünyada bilinmektedir! Tüm dünya ölmüş sevdiklerinden haber alabilmek için ; Michaela’nın kapısını aşındırmaktadır!

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