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FETÖ şirketlerinin devri tescillendi

FETÖ şirketlerinin devri tescillendi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Ekim 2024 - 14:10

FETÖ soruşturmasında el konulan Koza İpek grubu şirketlerinden Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji’nin Türkiye Varlık Fonu’na devri resmi olarak tescil edildi.

FETÖ soruşturmasında el konulan Koza İpek grubu şirketlerinden Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji’nin Türkiye Varlık Fonu’na devri resmi olarak tescil edildi. Şirketlerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalara göre, her üç şirketin hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ne devri, 17 Eylül 2024 tarihinde tescil edildi ve 19 Eylül 2024 tarihli, 11168 sayı numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Devamında, bu devir işlemi Türkiye Varlık Fonu’na devri şeklinde güncellenerek, 18 Ekim 2024 tarihinde yeniden tescil edildi ve 22 Ekim 2024 tarihli, 11191 sayı numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

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