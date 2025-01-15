EKREM İMAMOĞLU, ERDOĞAN’A KARŞI LİDERLİĞİNİ İLAN ETTİ: “NE YAPACAKSAK HEP BERABER YAPACAĞIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelere ve kendisine yönelik yürütülen soruşturmalara sert tepki gösterdi. Beşiktaş Belediyesi Belediye Meclisi’nde yaptığı açıklamalarda, iktidara meydan okuyan İmamoğlu, “Bu saatten sonra ne yapacaksak milletçe hep beraber yapacağız. Bu hepimizin sorunu, sadece CHP’nin değil” diyerek halkı birlikte hareket etmeye çağırdı.

“MİLLETLE BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat‘ın gözaltına alınmasının ardından, “Sermayenin yolu, yatırımların yolu bu cennet vatanımızdan geçmez” diyerek, yapılan operasyonlara karşı eylem planı hazırladıklarını belirtti. Ayrıca, “Bu hepimizin sorunu, sadece CHP’nin değil” diyerek, halkla birlikte mücadele edeceğinin altını çizdi.

“MART OLSUN, ADİL OLUN”

İmamoğlu, siyasi yasak ve hapis cezası istenen ‘ahmak davası’ hakkında da açıklamalarda bulundu. Kendisine ceza verilmesi için tehdit edildiğini söyleyen İmamoğlu, Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hakkında şikayetlerde bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirtti.

“İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NA TEPKİ”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek‘e yönelik de sert eleştirilerde bulunan İmamoğlu, “Ne yazık ki İstanbul’da adil ve tarafsız olmayan bir başsavcılıkla karşı karşıyayız” diyerek, yargı sürecinde yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti.

“GÖZALTILARIN SEBEBİ NE?”

İmamoğlu, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı’nın durumu hakkında da şunları söyledi:

“Sanki bu rutin bir uygulamaymış gibi her gün evinden, şafak vaktinde baskınla alınıyormuş gibi… Bu durum hukuken ne kadar doğru?” şeklinde konuştu.

“İKİZ HAKİM İDDİASI”

İmamoğlu, İstinaf Mahkemesi‘nde bekleyen davası hakkında da açıklama yaptı. Kendisine siyasi yasak konulması için karar veren hakimin, iktidara yakın isimlerden biri olduğunu iddia etti. “Bu hakim, kısa sürede bana ceza verdi. Kimsenin bir lüksü yok, hepimiz yargılanabiliriz. Ama bunun bir usulü, adabı var” diyerek adaletin işlemediğine dikkat çekti.

“YATIRIMLAR VE EKONOMİ SORUNU”

İmamoğlu, Türkiye’nin ekonomik sorunlarına ve yatırım alamamasına dikkat çekerek, “Sermayenin yolu, yatırımların yolu bu cennet vatanımızdan geçmez” ifadesini kullandı. Türkiye’nin mevcut yönetimiyle ekonominin düzelmeyeceğini savundu.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/