MECLİS’TE KRİTİK HAFTA: ADALET VE KADIN HAKLARI GÜNDEMDE

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta önemli bir gündemle hareket ediyor. Demokratik Sol Parti (DEM Parti) İmralı Heyeti, özellikle İmralı Adası’ndaki temasları ve çözüm süreci üzerine yaptığı görüşmelerle dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet, Türkiye’nin önde gelen siyasi partilerinin temsilcileriyle bir araya gelmek üzere ziyaretlerde bulunacak.

Heyet, ilk olarak AK Parti Grubu’nu ziyaret edecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile gerçekleştirilecek bu görüşme, çözüm süreci ve bölgedeki gelişmelerle ilgili önemli bir konuşma zemini oluşturması bekleniyor. Hem gündemdeki İmralı Adası’na dair bilgiler, hem de partiler arası çözüm önerilerinin ele alınacağı bu toplantı, siyasi kulislerde dikkatle takip edilecek.

Bunun yanı sıra, heyetin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile de görüşmesi planlanıyor. Ancak, CHP ile yapılacak görüşmenin tarihi henüz netleşmedi. Bu ziyaretin de İmralı süreci ve bölgesel barış adına atılacak adımlar konusunda önemli bir etki yaratması muhtemel. Görüşmelerin siyasi çözüm yolları ve parti içindeki tutumlar üzerine derinlemesine bir tartışmaya dönüşmesi bekleniyor.

Bu hafta, TBMM’de yaşanacak bu ziyaretlerin, Türk siyaseti açısından önemli bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor. Gelişmelerin, çözüm sürecine dair umutları artırması ya da yeni siyasi denklemleri şekillendirmesi mümkün. Bu temasların, barış süreciyle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Meclis’te Kritik Ziyaretler ve Yasama Adımları: Adalet ve Kadın Hakları Gündemde

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) oldukça yoğun bir gündem bekliyor. Geçen hafta perşembe günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti’nin ziyaretleri bu hafta da devam edecek. Heyet, 6 Ocak Pazartesi günü saat 13.30’da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’i ziyaret etmeyi planlıyor. Ayrıca, heyetin Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ziyaret etmesi bekleniyor, ancak CHP ziyaretinin tarihi ve saati hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TBMM Genel Kurulu’nda ise bu hafta, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak. Bu teklif, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcıların, Adalet Bakanı tarafından Akademi’de öğretim elemanı olarak atanabilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca, teklifin bir diğer önemli maddesi, Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulması. Eğitim Kurulu, 18 kişiden oluşacak ve eğitim programlarını belirleyecek. Bu programlar, hakim ve savcı yardımcıları ile mevcut hakim ve savcılar için ücretsiz olacak.

Meclis’te Gözler Bu Hafta: Adalet Akademisi ve Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Önemli Adımlar

Bir diğer önemli gelişme ise, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nun 8 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te yapacağı toplantı. Bu toplantıya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Güneş Okuyucu Ergün ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete katılarak sunum yapacak.

Haftanın siyasi gündemi, Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan siyasi partilerin grup toplantılarıyla şekillenecek. Bu toplantılarda, her parti kendi iç gündemini tartışacak ve önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Bu hafta, TBMM’deki bu önemli gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’nin hukuk ve kadın hakları alanındaki gündemi de öne çıkacak.

Kaynak: medyaradar