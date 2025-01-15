ÖTV’SİZ ALINABİLECEK YÜZDE 40 YERLİ ARAÇLAR LİSTESİ

Engelli bireyler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, yerli üretim araçlara öncelik verilmesi hedefleniyor ve yerlilik oranı şartı, en az yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldı.

YERLİLİK ORANI ŞARTI YÜKSELDİ

Engelli bireylerin kullanımına uygun olan araçlarda, yerlilik oranı şu an yüzde 40 olarak belirlendi. Bu düzenleme ile, hem yerli üretim desteklenmekte hem de engelli bireylerin kaliteli araçlara erişimi sağlanmaktadır.

SATIŞ YASAĞI SÜRESİ 10 YILA UZATILDI

Yeni kurallara göre, engelli bireylerin ÖTV’siz aldıkları araçlarda uygulanan 5 yıllık satış yasağı süresi, 10 yıla çıkarıldı. Ancak, 2024 öncesi alınan araçlar için eski kurallar geçerli olacak ve 5 yıl sonunda cezasız satış yapılabilecek.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ TAVANI YÜKSELTİLDİ

2025 yılında ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlar için belirlenen tavan fiyatı, yüzde 43,93 oranında bir artışla 2 milyon 247 bin 114 TL‘ye yükseldi. 2024 yılı için bu tutar 1 milyon 561 bin TL olarak belirlenmişti.

ÖNE ÇIKAN MODELLER

Yeni dönemde, 6 farklı markanın 12 modeli engelliler için ÖTV muafiyetiyle sunulacak. İşte o modeller:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

MUAFİYETTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireyler, ÖTV’siz araç alımı hakkından yararlanabilecek.

bireyler, hakkından yararlanabilecek. Kendisi aracı kullanamadığı durumda, bu hak aile bireylerine de verilebilecek.

de verilebilecek. Ayrıca, şehit eşleri ve çocukları, anne veya baba da bu hakka sahip olabilecek.

UYGULAMANIN DETAYLARI

Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak. Yerli katkı oranı yüzde 40’ın altında olduğu tespit edilen araçlarda, vergi, ceza ve gecikme faizi uygulanacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/