ÖTV’SİZ ALINABİLECEK YÜZDE 40 YERLİ ARAÇLAR LİSTESİ

Engelli bireyler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, yerli üretim araçlara öncelik verilmesi hedefleniyor ve yerlilik oranı şartı, en az yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldı.
YERLİLİK ORANI ŞARTI YÜKSELDİ
Engelli bireylerin kullanımına uygun olan araçlarda, yerlilik oranı şu an yüzde 40 olarak belirlendi. Bu düzenleme ile, hem yerli üretim desteklenmekte hem de engelli bireylerin kaliteli araçlara erişimi sağlanmaktadır.
SATIŞ YASAĞI SÜRESİ 10 YILA UZATILDI
Yeni kurallara göre, engelli bireylerin ÖTV’siz aldıkları araçlarda uygulanan 5 yıllık satış yasağı süresi, 10 yıla çıkarıldı. Ancak, 2024 öncesi alınan araçlar için eski kurallar geçerli olacak ve 5 yıl sonunda cezasız satış yapılabilecek.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ TAVANI YÜKSELTİLDİ
2025 yılında ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlar için belirlenen tavan fiyatı, yüzde 43,93 oranında bir artışla 2 milyon 247 bin 114 TL‘ye yükseldi. 2024 yılı için bu tutar 1 milyon 561 bin TL olarak belirlenmişti.
ÖNE ÇIKAN MODELLER
Yeni dönemde, 6 farklı markanın 12 modeli engelliler için ÖTV muafiyetiyle sunulacak. İşte o modeller:
- Togg T10X
- Toyota CH-R
- Hyundai Bayon
- Hyundai i20
- Hyundai i10
- Ford Tourneo Custom
- Ford E-Transit
- Ford Transit
- Fiat Fiorino
- Fiat Egea Cross
- Fiat Egea Transporter
- Volkswagen Transporter
MUAFİYETTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
- Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireyler, ÖTV’siz araç alımı hakkından yararlanabilecek.
- Kendisi aracı kullanamadığı durumda, bu hak aile bireylerine de verilebilecek.
- Ayrıca, şehit eşleri ve çocukları, anne veya baba da bu hakka sahip olabilecek.
UYGULAMANIN DETAYLARI
Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak. Yerli katkı oranı yüzde 40’ın altında olduğu tespit edilen araçlarda, vergi, ceza ve gecikme faizi uygulanacak.
Kaynak: https://www.ensonhaber.com/