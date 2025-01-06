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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Kadir Atilla Kurtay tarafından yayınlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılına dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan ettiklerini duyurdu. Aile değerlerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yapının korunması adına yapılacak projelerle, bu yılın aileye odaklanılacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak enflasyonla mücadelede doğru bir yol izlediklerini ve ekonomik hedeflere ulaşmak için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için sıkı bir şekilde denetimlerin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı, “Ekonomimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için fırsatçılığa ve haksız kazanca karşı etkin mücadelemizi sürdüreceğiz,” dedi.

Erdoğan ayrıca, fiyat artışlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini ve pahalı ürünler satanlar ile fırsatçılık yapanların boykot edilmesini istedi. “Serbest piyasa ekonomisi, kuralsızlık ve başıbozukluk demek değildir,” diyen Erdoğan, piyasa düzeninin korunmasının önemine dikkat çekti. Ekonomide denetimlerin arttırılacağını ve vatandaşların haklarının savunulacağını ifade etti.

Bir diğer önemli konu da emeklilere yönelik oldu. Emekliler, yeni yılda maaşlarına yapılacak zamla ilgili beklentilerini dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda da açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarına yönelik bir düzenlemenin gündemde olduğunu ancak bu konuda yapılan çalışmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Erdoğan, emeklilerin yaşam standardını yükseltmek için alınacak kararların titiz bir şekilde değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli mesajlar verdi. Aile kurumunun güçlendirilmesi, enflasyonla mücadele ve fırsatçılıkla mücadele gibi konular ön planda yer aldı. Türkiye’nin 2025 yılına yönelik ekonomik ve toplumsal hedeflerinin, güçlü bir yapıyla hayata geçirileceği sinyalleri verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.48’de başladı ve yaklaşık üç saat sürdü. Kritik kararların alındığı bu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze’de Barış İçin Türkiye’nin Kararlı Adımları

Erdoğan, Gazze’deki barış umutlarını yeniden yeşertmek amacıyla Türkiye’nin tüm çabaları seferber ettiğini belirtti. Filistin’deki kan ve katliamların durması için her türlü diplomatik adımın atıldığını ifade eden Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin kararlılığını sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, Filistin’in bağımsız, egemen bir devlet olarak kurulmasının gerekliliğini yineledi. “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır,” diyerek, bu konuda kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca, Gazze’deki durumu insanlık açısından büyük bir vicdan testine benzeterek, Galata Köprüsü’ndeki insanlık ittifakını eleştirenleri “vicdan fukaraları” olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki durumu da değerlendirerek, 61 yıllık Baas zulmü ve 13 yıllık katliamların ardından, Filistin’de de benzer adaletin sağlanacağına olan inancını dile getirdi. Filistin’deki zulme karşı adaletin güneşinin bir gün karanlıkları aydınlatacağını söyledi.

Ekonomik hedeflere dair açıklamalar yapan Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin ihracatının 262 milyar dolara ulaştığını, bu başarıya rağmen hedefin 2025 yılı için 390 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade etti. Erdoğan, bu hedefin de aşılacağına inandıklarını belirterek, ihracat rakamlarındaki artışı vurguladı.

Enflasyonla Mücadelede 2025’te Hızlı Düşüş Bekleniyor

Enflasyon konusunda da iyimser bir tablo çizen Erdoğan, son TÜİK verileriyle enflasyonla mücadelede doğru bir yolda olduklarını, 2025 yılında enflasyondaki düşüş trendinin hızlanacağını söyledi. Enflasyona karşı alacakları ek tedbirlerle, ekonominin daha da güçlendirileceğini belirtti.

Ev fiyatları ve kiralarla ilgili olarak, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan talep artışına dikkat çeken Erdoğan, fırsatçılıkla mücadele ettiklerini ve gerekli adımları atmaya devam ettiklerini açıkladı. Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında boykot gibi etkili yöntemlerin uygulanabileceğini, fırsatçılıkla mücadelede halkın desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, işletmelerin dürüst, vicdanlı ve ahlaki bir çerçevede hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depreminin ardından başlatılan “asrın inşa seferberliği” çerçevesinde büyük bir altyapı çalışması yürütüldüğünü ve 2025 yılı itibarıyla toplam 453 bin konut ve iş yerinin afetzedelerle buluşturulacağı müjdesini verdi. Bu projelerin toplam maliyetinin günümüz kuru ile 75 milyar dolar olduğunu belirtti.

Savunma sanayisine yapılan yatırımların, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak ve bölgesindeki dostları için bir güven kaynağı olmak amacını taşıdığını belirten Erdoğan, aynı zamanda Türkiye’nin vatanına yönelik tehditlere karşı oldukça güçlü olduğunu vurguladı. Türkiye’nin savunma gücünün, ülkenin bağımsızlığını ve güvenliğini sağlamak adına kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin sınırlarını ve bekasını koruma konusunda kararlı bir duruş sergileyeceğini, eğer gerekirse ulusal güvenliği tehlikeye atan her türlü tehdide karşı en sert adımları atacaklarını söyledi. Suriye’nin üniter yapısının bozulmasına asla izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, terörün son bulması için mücadele edeceklerini ve terörü seçenlerin karşısına “bir gece ansızın gelebilecek” bir Türkiye’nin çıkacağını söyledi. Türkiye, ulusal güvenliğini her şeyin önünde tutarak, dış tehditlere karşı tavizsiz bir irade sergileyecek.

Erdoğan, bu açıklamalarla Türkiye’nin dış ve iç politikasındaki kararlılığını, ekonomik hedeflere olan inancını ve halkın yaşam standartlarını iyileştirme konusundaki azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: medyaradar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
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