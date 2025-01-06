CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılına dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan ettiklerini duyurdu. Aile değerlerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yapının korunması adına yapılacak projelerle, bu yılın aileye odaklanılacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak enflasyonla mücadelede doğru bir yol izlediklerini ve ekonomik hedeflere ulaşmak için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için sıkı bir şekilde denetimlerin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı, “Ekonomimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için fırsatçılığa ve haksız kazanca karşı etkin mücadelemizi sürdüreceğiz,” dedi.

Erdoğan ayrıca, fiyat artışlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini ve pahalı ürünler satanlar ile fırsatçılık yapanların boykot edilmesini istedi. “Serbest piyasa ekonomisi, kuralsızlık ve başıbozukluk demek değildir,” diyen Erdoğan, piyasa düzeninin korunmasının önemine dikkat çekti. Ekonomide denetimlerin arttırılacağını ve vatandaşların haklarının savunulacağını ifade etti.

Bir diğer önemli konu da emeklilere yönelik oldu. Emekliler, yeni yılda maaşlarına yapılacak zamla ilgili beklentilerini dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda da açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarına yönelik bir düzenlemenin gündemde olduğunu ancak bu konuda yapılan çalışmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Erdoğan, emeklilerin yaşam standardını yükseltmek için alınacak kararların titiz bir şekilde değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli mesajlar verdi. Aile kurumunun güçlendirilmesi, enflasyonla mücadele ve fırsatçılıkla mücadele gibi konular ön planda yer aldı. Türkiye’nin 2025 yılına yönelik ekonomik ve toplumsal hedeflerinin, güçlü bir yapıyla hayata geçirileceği sinyalleri verildi.