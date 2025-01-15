ZAHİDE YETİŞ’E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!

Zahide Yetiş’in sunduğu programda büyük bir skandal yaşandı. Mehmet, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Zahide Yetiş‘e cinsel içerikli görüntüler gösterdi. Ancak, programda izletilen görüntülerdeki kadın, iddialara göre Sabriye adlı kişi değildi ve bu durum sosyal medyada büyük tepki topladı.

CANLI YAYINDA CİNSELLİK İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER

Yetiş, canlı yayında Mehmet’e bazı cinsel içerikli görüntüler gösterdi ve bu görüntülerdeki kadının Sabriye olup olmadığını sordu. Yetiş, “Bakman zor biliyorum biz emin olamadık ama” diyerek, görüntüleri ısrarla Mehmet’e izlettirdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Programda izletilen görüntülerin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Sabriye‘ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin, aslında Sabriye‘ye ait olmadığı ortaya çıkarken, birçok kullanıcı bu durumu “yalan beyanda bulunmak” ve “hamile kadını hedef göstermek” olarak yorumladı. Tepkiler, cinsel içerikli videoların canlı yayında izletilmesine yönelik eleştirilerle devam etti.

“MİDE BULANDIRICI PROGRAMLAR KALDIRILMALI”

Sosyal medya kullanıcıları, Zahide Yetiş‘e yönelik tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

“Yalan beyanda bulunup hamile kadını hedef göstermek nedir?” “Her şeyi geçtim, cinsel içerikli videoyu yayında mı izletti?” “Mide bulandırıcı gündüz kuşağı programları kaldırılmalı.” “Zahide Yetiş midemi bulandırdı.”

Bu olay, gündüz kuşağı programlarının içeriği hakkında yeniden tartışmalar başlatırken, Zahide Yetiş‘in canlı yayındaki yaklaşımı büyük eleştiriler aldı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/