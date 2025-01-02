DEM PARTİSİ HEYETİ TBMM’DE ZİYARETLERE BAŞLADI: BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

DEM Partisi heyeti, 28 Aralık 2024’te İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) önemli ziyaretlere başladı. Bu ziyaretler, siyasi atmosferdeki gerginliklerin çözülmesine yönelik adımların atılması adına büyük bir önem taşıyor.

İlk Ziyaret TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a

DEM Partisi heyeti, ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet, görüşme sırasında Öcalan ile yapılan görüşmenin içeriğini ve genel değerlendirmeleri Kurtulmuş’a iletti. Sırrı Süreyya Önder, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’u yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik ve genel bir değerlendirme yaptık,” dedi.

Devlet Bahçeli ile 40 Dakika Süren Görüşme

TBMM’deki ikinci önemli görüşme, DEM Partisi heyetinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı toplantıydı. Bahçeli, DEM Partisi heyetini TBMM’nin kapısında karşıladı ve görüşme 40 dakika sürdü. Ancak, görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmazken, gazetecilere fotoğraf verildi. Bu görüşme, iki parti arasında siyasi süreçle ilgili yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

Önümüzdeki Hafta Siyasi Parti Ziyaretleri Devam Edecek

DEM Partisi heyeti, TBMM’deki ziyaretlerini önümüzdeki hafta da sürdürecek. Sırrı Süreyya Önder, AK Parti, CHP ve diğer partilerle de görüşmeler yapacaklarını belirtti. Bu ziyaretler, parti içi ve siyasi süreçle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Sonuç:

DEM Partisi heyetinin TBMM’deki ziyaretleri, İmralı’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından atılacak adımların sinyalini veriyor. Hem iktidar hem de muhalefetle yapılacak görüşmelerin sonuçları, önümüzdeki günlerde siyasi gündemi şekillendirecek.

Kaynak: https://www.medyaradar.net