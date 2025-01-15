BEYAZ SARAY’DAN TÜRKİYE’YE DESTEK: “MEŞRU GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Türkiye’nin PKK/YPG terör örgütleriyle ilgili meşru güvenlik endişelerini anladıklarını belirtti. Washington’da düzenlediği basın brifinginde, Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki hassasiyetlerine ve ABD’nin bu konuda attığı adımlara dair açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ”

Kirby, Suriye’deki gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayarak, Türkiye’nin sınır boyunca yaşadığı güvenlik tehditlerine dikkat çekti. Şunları söyledi:

“Türkiye’nin Suriye sınırı boyunca meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz.”

DEAŞ İLE MÜCADELE ÖNCELİĞİ

Kirby, Suriye’deki ABD askerinin varlığını değerlendirerek, varlıklarının tek amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu belirtti. “Suriye’deki askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ’a karşı mücadeleye devam etmek” şeklinde konuştu.

SDG İLE İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Suriye’deki SDG (terör örgütü PKK/YPG) ile işbirliklerinin de devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kirby, “DEAŞ karşıtı misyonun sekteye uğramaması gerektiğini ve SDG’nin DEAŞ karşıtı mücadeleye odaklanmaya devam etmesini istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE İLE AKTİF GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Beyaz Saray, Türkiye ile güvenlik meseleleri konusunda aktif görüşmelerde bulunduğunu ve Türkiye’nin güvenliğini sağlamada işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/