TÜRK ÇAYI İHRACATINDA BELÇİKA 5 YILDIR ZİRVEDE

Türkiye’nin çay ihracatında Belçika, son 5 yıldır ilk sırada yer alıyor. 2020’den itibaren Türkiye’nin Belçika’ya yaptığı çay ihracatının toplamda 33,3 milyon dolar olduğu bildirildi.

İHRACATTA BÜYÜME GÖRÜLDÜ

2020 yılında 17,4 milyon dolar olarak kaydedilen çay ihracatının, son 5 yılda %44 artarak 25,1 milyon doları geçtiği belirtildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, bu artışın devam edeceğini ve 2025’te çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşılacağına inandıklarını dile getirdi.

BELÇİKA’YA YAPILAN İHRACAT

Türkiye’nin çay ihracatında Belçika ilk sırada yer alırken, 2020’den itibaren 33 milyon 340 bin 821 dolar değerinde çay ihraç edildi. 2020’de Belçika’ya yapılan çay ihracatı 5 milyon 598 bin 318 dolar olurken, 2021’de bu rakam 6 milyon 881 bin 569 dolar olarak kaydedildi. 2022’de ise 4 milyon 168 bin 419 dolar, 2023’te ise 8 milyon 189 bin 149 dolar değerinde çay ihracatı yapıldı.

2024’TE İHRACAT LİSTESİNE GİREN YENİ ÜLKELER

2024’te Belçika, çay ihracatında yine birinci sırada yer aldı. Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise Belçika’yı takip etti. Ayrıca, 2024’te Gine-Bissau, Küba, Tunus, Mali, Mısır, Burundi, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya gibi ülkeler de Türk çayı ihracatına dahil oldu.

RİZE’DEN YÜZDE 62’LIK İHRACAT

Türkiye’den yapılan 2024 yılı çay ihracatının %62’si Rize‘den gerçekleştirildi. Rize’den geçen yıl, 29 ülkeye toplamda 11 milyon 143 bin 558 dolar değerinde 3 bin 104 ton çay satıldı. Bu ihracatın büyük kısmı Belçika’ya yapıldı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/