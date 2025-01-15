SIRRI SÜREYYA ÖNDER, İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ İÇİN TARİH VERDİ

Sırrı Süreyya Önder, İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılması planlanan ikinci görüşme için başvuru tarihini açıkladı. DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Önder, başvuruyu önümüzdeki hafta en kısa sürede yapacaklarını belirtti.

İKİNCİ GÖRÜŞME TARİHİ

İkinci İmralı görüşmesinin kesin tarihi henüz belirlenmemişken, Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız” dedi. Bakan Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada şu an için herhangi bir başvurunun olmadığını belirtmişti.

17 OCAK’TA KAPSAMLI BİLDİRİ

DEM Parti, 17 Ocak 2025 tarihinde İmralı görüşmeleri ile ilgili kapsamlı bir bildiri yayımlayacak. Bildiride, süreçle ilgili yaşanan gelişmeler değerlendirilecek ve kamuoyuna açıklamalar yapılacak.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024‘te yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması ve ardından TBMM’de konuşması gerektiğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Bahçeli, DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmesi için izin verilmesini talep etmişti.

İLK GÖRÜŞME 4,5 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİ

27 Aralık 2024‘te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. 28 Aralık 2024‘te Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan‘dan oluşan DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl aradan sonra ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/