“YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ İSMİ SEVTAP PARMAN, ALZHEIMER İLE MÜCADELE EDİYOR”

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ İSMİ SEVTAP PARMAN ALZHEIMER’A YAKALANDI

Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman , Alzheimer hastalığına yakalandı. Annesinin vefatının ardından ağır bir bunalıma giren ünlü isim, yaklaşık 3 yıldır hastalıkla mücadele ediyor . Ailesi tarafından özel bir bakım evi yerleştirilen Parman’ın dağıtımı burada sürdürülüyor.

KARİYERİNİ VEDA ETMİŞTİ

Yeşilçam’ın önemli simalarından biri olan Sevtap Parman, 1990’lı yıllarda yaşanan sektör krizinin ardından kariyerinde yavaşlama yaşamış , 2011 yılında ise oyunculuğu tamamen bırakmıştı. Habertürk’ün haberine göre, Parman bu süreçte ticarete atılmış ve kendi mağazalarını açmıştı. Ancak annesinin vefatı sonrasında yaşadığı derin üzüntü , onu bu zorlu süreçle karşı karşıya bıraktı.

BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Ünlü oyuncu, hastalığın ilerlemesiyle birlikte kız kardeşi tarafından bir bakım evine kapatılıyor . Yakın zamanda, Sevtap Parman’ın tedavide burada yer aldığını ve bunların takip edildiğini belirtti.