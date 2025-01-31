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“YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ İSMİ SEVTAP PARMAN, ALZHEIMER İLE MÜCADELE EDİYOR”

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YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ İSMİ SEVTAP PARMAN ALZHEIMER’A YAKALANDI

Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman , Alzheimer hastalığına yakalandı. Annesinin vefatının ardından ağır bir bunalıma giren ünlü isim, yaklaşık 3 yıldır hastalıkla mücadele ediyor . Ailesi tarafından özel bir bakım evi yerleştirilen Parman’ın dağıtımı burada sürdürülüyor.

Yeşilçam'a damgasını vurmuştu Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı

KARİYERİNİ VEDA ETMİŞTİ

Yeşilçam’ın önemli simalarından biri olan Sevtap Parman, 1990’lı yıllarda yaşanan sektör krizinin ardından kariyerinde yavaşlama yaşamış , 2011 yılında ise oyunculuğu tamamen bırakmıştı. Habertürk’ün haberine göre, Parman bu süreçte ticarete atılmış ve kendi mağazalarını açmıştı. Ancak annesinin vefatı sonrasında yaşadığı derin üzüntü , onu bu zorlu süreçle karşı karşıya bıraktı.

BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Ünlü oyuncu, hastalığın ilerlemesiyle birlikte kız kardeşi tarafından bir bakım evine kapatılıyor . Yakın zamanda, Sevtap Parman’ın tedavide burada yer aldığını ve bunların takip edildiğini belirtti.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

“YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ İSMİ SEVTAP PARMAN, ALZHEIMER İLE MÜCADELE EDİYOR”
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