FERDİ TAYFUR’UN SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası, mirası ve çocuklarına düşen paylar gündeme oturdu. Çoklu organ yetmezliği ve akciğer ödemi nedeniyle 79 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının, arkasında bıraktığı devasa servet dikkat çekiyor.

Ferdi Tayfur’un Mal Varlığı: 86 Gayrimenkul ve Daha Fazlası

Sanat hayatı boyunca sayısız esere imza atan Tayfur, yalnızca müzikte değil, mülkiyet yatırımlarında da büyük bir iz bıraktı. Adana, İstanbul ve Marmaris’te toplam 86 taşınmazı olduğu ortaya çıkan sanatçının mirası, yaklaşık 3 milyar TL değerinde. Bu taşınmazlar arasında 80 daire, 7 villa ve Marmaris’te bir ada yer alıyor. Ayrıca, sanatçının “cennetim” dediği Marmaris’teki yarımadası, yaklaşık 12 milyon dolar (400 milyon TL) değerinde.

Mirasın Beş Çocuğa Paylaşımı

Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberine göre, Ferdi Tayfur’un serveti, farklı dönemlerdeki birlikteliklerinden dünyaya gelen beş çocuğu arasında eşit olarak paylaştırılacak. Bu durumda her bir çocuğa yaklaşık 600 milyon TL düşmesi bekleniyor. Ancak miras paylaşımının detayları, aile içi tartışmalar nedeniyle henüz netlik kazanmadı.

Ferdi Tayfur’un Çocukları ve Yaşamlarına Etkisi

Ferdi Tayfur, hayatı boyunca geniş bir aileye sahip oldu. İşte Tayfur’un çocukları ve onların sanatçıyla olan ilişkileri:

Timur Turanbayburt: Fatma isimli bir kadından olan oğlu Timur, babasıyla geç tanışmasına rağmen ona böbrek bağışı yaparak dikkat çekmişti.

Fatma isimli bir kadından olan oğlu Timur, babasıyla geç tanışmasına rağmen ona böbrek bağışı yaparak dikkat çekmişti. Tuğba Dınız ve Funda Doğrul: Tayfur’un ilk eşi Zeliha Turanbayburt’tan olan kızları, babalarının sanat mirasına saygı duyan bireyler olarak tanınıyor.

Tayfur’un ilk eşi Zeliha Turanbayburt’tan olan kızları, babalarının sanat mirasına saygı duyan bireyler olarak tanınıyor. Tuğçe Tayfur: Necla Nazır ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı, sık sık gündeme geliyor.

Necla Nazır ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı, sık sık gündeme geliyor. Ferdi Taha Tayfur: Habibe Ümyani Demir’den olan oğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ancak Kasım 2024’te babasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekmişti.

“Cennetim” Dediği Marmaris Yarımadası

Ferdi Tayfur’un Marmaris’teki yarımadasına verdiği önem, sık sık “Cennetim” ifadesiyle dile getirilirdi. Bu eşsiz mülk, Tayfur’un sadece maddi değil, manevi mirasının da bir parçası olarak kabul ediliyor.

Sadık Dostu Banjo

Sanatçının hayatındaki en önemli dostlarından biri, sadakatine duyduğu sevgiyi temsil eden Dogo Argentino cinsi köpeği Banjo’ydu. Banjo, Tayfur’un yalnız zamanlarında ona eşlik ederek özel bir yer edindi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/