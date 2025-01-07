FERDİ TAYFUR’UN DAMADI MUHAMMET AYDIN’DAN ŞOK SÖZLER!

Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un ölümü ardından düzenlenen cenaze töreni, aile içi gerginlikler ve hayranların tepkileriyle gündem oldu. Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’ın sosyal medyada yaptığı açıklamalar, sanatçının sevenlerini çileden çıkardı. İşte detaylar…

Ferdi Tayfur’un Ölümü Sevenlerini Yasa Boğdu

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Tayfur’un vefatı, ailesi ve hayranlarını derinden üzdü. Sanatçı için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede Gerginlik: Aile İçi Tartışmalar Dikkat Çekti

Cenaze töreninde Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile usta sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında sert bir tartışma yaşandı. Gözalıcı’nın yaptığı bazı açıklamalar, Tuğçe Tayfur’u hedef aldı. Bu sırada Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır’ın tabut başına geldiğinde yaşanan arbede, ortamın gerilmesine neden oldu. Cenazede küfürleşmeler ve protestolar havada uçuştu.

Muhammet Aydın’dan Hayranlara Sert Çıkış

Tören sonrası Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Ferdi Tayfur’un hayranlarına meydan okudu. Aydın’ın, “Ben hiçbirinizden korkmuyorum, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim” sözleri tartışmaları alevlendirdi. İşte Aydın’ın o açıklamaları:

“Ferdi Tayfur hayranları beni tehdit ediyor. Lan oğlum, kimi nerede öldürüyorsunuz? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Doğacağım gün belli olduğu gibi öleceğim gün de belli. Ben hiçbirinizden korkmuyorum. Değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Ferdi Baba’ymış, hadi ötede oynayın!”

Bu sert çıkış, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Tayfur’un hayranları Aydın’a büyük tepki gösterdi. Hayranlar, Aydın’ın üslubunun usta sanatçının hatırasına saygısızlık olduğunu savundu.

Tartışmalar Sosyal Medyada Büyüyor

Muhammet Aydın’ın açıklamalarının ardından, Ferdi Tayfur’un sevenleri sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmeye devam etti. Bazı kullanıcılar, “Ferdi Baba’nın hatırasına zarar veriliyor” şeklinde paylaşımlar yaparken, bazıları Aydın’ın üslubunu eleştirdi.

Ferdi Tayfur’un Hatırası Gölgelendi

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde yaşanan olaylar, sanatçının mirasına gölge düşürdü. Hayranlar ve aile üyeleri arasındaki bu gerilim, Tayfur’un hatırasını yaşatmak isteyenler için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/