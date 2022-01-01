Çağla Şikel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’
Cengiz Aktürk’ün defilesinde öne çıkan model Çağla Şikel iddialı tarzıyla podyumu salladı. Ünlü model kırmızılar içinde göğüs dekolteli kıyafetiyle hayranlarından da tam not aldı. Çağla Şıkel’e yıktın, geçtin” yorumları yapıldı.
Cihan Nacar’ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği Cengiz Aktürk’ün defilesine Çağla Şıkel ile damga vurdu.
Birbirinden göz alıcı tasarımları taşıyan isimler arasında Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu da vardı.
Çağla Şıkel kırmızı kostümüyle podyumu salladı.
Ünlü model derin göğüs dekoltesi bulunan elbiseyle verdiği pozu da “Seninle yürümek zordu ama çok güzeldi” notuyla paylaştı.
İşte o kare…
20 YILDIR ŞEKER KULLANMIYOR
Çağla Şıkel’in ilerleyen yaşına rağmen formunu korumasının sırrı merak ediliyor.
42 yaşındaki Şıkel’den nasıl bu kadar zayıf kaldığına dair tüyolar geldi:
“Yiyorum ama kilo almıyorum. Kaslarımla da doğmadım.”
“Bunun için büyük emek veriyorum. Son 4-5 yıldır filtre kahve içiyorum. 20 yıldır şeker kullanmıyorum.”