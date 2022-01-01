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Çağla Şikel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’

Çağla Şikel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’
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04 Şubat 2022 - 13:57

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’

Cengiz Aktürk’ün defilesinde öne çıkan model Çağla Şikel iddialı tarzıyla podyumu salladı. Ünlü model kırmızılar içinde göğüs dekolteli kıyafetiyle hayranlarından da tam not aldı. Çağla Şıkel’e yıktın, geçtin” yorumları yapıldı.

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 1

Cihan Nacar’ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği Cengiz Aktürk’ün defilesine Çağla Şıkel ile damga vurdu.

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 2

Birbirinden göz alıcı tasarımları taşıyan isimler arasında Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu da vardı.

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 3

Çağla Şıkel kırmızı kostümüyle podyumu salladı.

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 4

Ünlü model derin göğüs dekoltesi bulunan elbiseyle verdiği pozu da “Seninle yürümek zordu ama çok güzeldi” notuyla paylaştı.

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 5

İşte o kare…

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 6
Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 7

20 YILDIR ŞEKER KULLANMIYOR

Çağla Şıkel’in ilerleyen yaşına rağmen formunu korumasının sırrı merak ediliyor.

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 8

42 yaşındaki Şıkel’den nasıl bu kadar zayıf kaldığına dair tüyolar geldi:

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 9

“Yiyorum ama kilo almıyorum. Kaslarımla da doğmadım.”

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 10

“Bunun için büyük emek veriyorum. Son 4-5 yıldır filtre kahve içiyorum. 20 yıldır şeker kullanmıyorum.”

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 11
Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 12
Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 13

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 14

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 15

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 16

Çağla Şıkel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’ - Sayfa 28

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