Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar…

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada “Melisa’nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma’dan aldığını düşünüyorum. Şeyma’nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime’dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz” demişti.

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte o paylaşımlardan bazıları…