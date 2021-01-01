Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar…

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar…
0 views
16 Kasım 2021 - 17:06

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar…

Mohammed Alsaloussi’i ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisi ve iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı kızı Melisa ile ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 1

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı.

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 2

Bir süredir Miami’de olan Subaşı kızı Melisa ile ilgili yaptığı paylaşımlarla olay oldu.

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 3

Subaşı önce bir paylaşıp yapıp “Melisa 8 sene önce Miami’de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami’de annesi ile beraber yaşayamasın. Kararı tek başına veremiyorsun işte” yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 4

Şeyma Subaşı’nın bu açıklaması eski kocası Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi.

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 5

“KIZIM BENİM YANIMA GELMELİ”

Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 6

“Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır.”

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 7

“Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli.”

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 8

“Miami’de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı.”

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 9

Melisa Ilıcalı bir süredir babasıyla birlikte İstanbul’da yaşıyordu.

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 10

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 11

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada “Melisa’nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma’dan aldığını düşünüyorum. Şeyma’nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime’dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz” demişti.

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 12

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 13

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 14

Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar… - Sayfa 27

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktıFiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı
Dubai’de tatil yapan Aleyna Tilki’den çöl pozları! ‘Çöl prensesi Aleyna’Dubai’de tatil yapan Aleyna Tilki’den çöl pozları! ‘Çöl prensesi Aleyna’
Bakana da bu yakışırdıBakana da bu yakışırdı
İş yerinde cansız bedeni bulundu! Acı haberi alan oraya koştuİş yerinde cansız bedeni bulundu! Acı haberi alan oraya koştu
Nevzat Aydın İstanbul’un köklü kulübüne başkan oluyorNevzat Aydın İstanbul’un köklü kulübüne başkan oluyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı’dan olay ‘Melisa’ açıklaması! Bu sefer anlaşamadılar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik’ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dubai’de tatil yapan Aleyna Tilki’den çöl pozları! ‘Çöl prensesi Aleyna’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakana da bu yakışırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İş yerinde cansız bedeni bulundu! Acı haberi alan oraya koştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nevzat Aydın İstanbul’un köklü kulübüne başkan oluyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine karşılık veriliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrupa ve Asya’da ‘yeni salgın’ alarmı… Ölüm oranı yüzde 50’den fazla!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÜNLÜ ASTROLOG MİCHALEYA; BELLA VE HADİD’DEN(SOS) TELEFONU!
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!Kasım 8, 2021-6:20 pm
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
Tüm Tayland’ın gözü Türkiye’de! Her maçını yüz binler izliyor…Kasım 4, 2021-10:32 am
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !