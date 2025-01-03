Ferdi Tayfur’un Cenazesi İstanbul’a Getirildi: Son Yolculuğuna Hazırlık

Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un cenazesi, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinin ardından uçakla İstanbul’a getirildi. 79 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının cenazesi, kızı Tuğba Dınız tarafından teslim alınarak cenaze aracına konuldu. Tayfur için İstanbul’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze Töreni Detayları

Ferdi Tayfur’un anısına, 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından, Sarıyer Emirgan Çınaraltı Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ailesi ve Sevenleri Yasta

Sanatçının cenazesini teslim alan kızı Tuğba Dınız’ın, duygusal anlar yaşadığı görüldü. Tayfur’un vefatı, ailesini ve sevenlerini derin bir yasa boğarken, Türk müziği bir efsanesini daha sonsuzluğa uğurluyor.

Topluma Bırakılan Miras

Tayfur’un müzik dünyasında bıraktığı izler, yalnızca sanatıyla değil, halka olan sevgisi ve eserlerini paylaşma arzusuyla da hatırlanacak. Sanatçının vasiyeti ve eserleri üzerindeki tartışmalar sürerken, Tayfur’un cenaze töreninin, sevenleri tarafından yoğun bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/