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Sezen Aksu’ya dolandırıcı şoku!

Sezen Aksu’ya dolandırıcı şoku!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Temmuz 2024 - 16:10
Ünlü şarkıcı Sezen Aksu dolandırıcıların kurbanı oldu. Sezen Aksu dolandırıcılara 220 bin lirasını kaptırdı.

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