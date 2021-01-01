Kirli Oyunlarını Ortaya Çıkaracağım

“KASIMPAŞA’DAN LONDRA’YA UZANAN KİRLİ TEZGAH!” Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile ilgili ağır sözler sarf etti: Ben öyle süslü sözler sarf eden bir insan değilim. Bundan sonra onun içerisinde olduğu bütün kirli oyunları ortaya çıkartacağım…