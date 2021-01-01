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Kirli Oyunlarını Ortaya Çıkaracağım

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Kirli Oyunlarını Ortaya Çıkaracağım
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26 Ağustos 2021 - 16:14
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Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezası ardında tahliye oldu.

Selin Ciğerci, sosyal medyada taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirip, takipçilerinden dua istemişti. Bu açıklamayı yorumculuk yaptığı programa taşıyan Akkaya, sert tepki göstermişti. Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.

Bunun üzerine Ciğerci, kendisini ve futbolcu eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Akkaya hakkında üç ay tedbir kararı aldırmıştı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

CEZAEVİNDEN ÇIKTI!

Deniz Akkaya, 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin kendisi hakkında aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapse çarptırılmıştı.

KOKUYORSAM KUSURA BAKMAYIN

“KOKUYORSAM KUSURA BAKMAYIN”

Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda üç gün hapis yatan 44 yaşındaki eski manken, saat 12:00’da tahliye edildi.

 

Tek kişilik hücrede üç gün hapis yatan Akkaya, cezaevi çıkışı, “Kokuyorsam kusuruma bakmayın, üç gündür duş alamadım. İlk işim kızımı görmek ve duş almak olacak” dedi.

“KASIMPAŞA’DAN LONDRA’YA UZANAN KİRLİ TEZGAH!”

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile ilgili ağır sözler sarf etti: Ben öyle süslü sözler sarf eden bir insan değilim. Bundan sonra onun içerisinde olduğu bütün kirli oyunları ortaya çıkartacağım…

 

“Kasımpaşa’dan Londra’ya uzanan bu kirli tezgahın tüm gerçeklerini ortaya çıkartacağım. İlk olarak dava açıp, her birini teker teker ispat edeceğim…”

“Naylon fatura ile kurduğu çirkin düzeni gün yüzüne çıkartacağım. Buradan söylüyorum, bundan sonra ona gerçek adı Okan’la hitap edeceğim. Herkes gerçekleri görecek.”

Akkaya, “Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim, gerçek ismi Okan çünkü” açıklamasını yaptı.

Deniz Akkaya, “FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim” ifadelerini kullandı.

PAŞLALAR GİBİ YATTIK, ÇIKTIK

“PAŞLALAR GİBİ YATTIK, ÇIKTIK”

“Gayet paşalar gibi yattık çıktık” diyen Akkaya, “Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış” şeklinde konuştu.

 

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