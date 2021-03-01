Magazin Gündemindekiler

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Ünlü Sanatçı Selahattin Alpay Adını Cadde’ye Verdiler

Ünlü sanatçı Selahattin Alpay yeni parçası için klipçekimlerine Malatya gitti. sanatçı Malatya halkını

bağrına basıp hasret gideren Alpay ” Pandemiden dolayı sevenlerime sarılamadan konuşmak

beni çok üzüyor bu günlerde geçecek herkesin aşı olmasını istedi.

Malatya Belediyesi’nin ünlü sanatçıya Malatya’nın en güzel caddesine adının vererek sanatçı duygulandırdı. Selattin Alpay doğum günümde bir caddeye adımın verilmesi beni çok duygulandırdı

söylenecek bir söz bulamıyorum Belediye’ye çok teşekkür ediyorum diye açıklamada bulundu

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”Her şey Çok Güzel Olacak”

Boşanma aşamasında çektiği zorluktan biraz olsun kurtulan Meral Kaplan kızını da yanına alıp Bodruma tatil

yapmaya gitti. Meral Kaplan mayolu pozların bütün dikkatlerin üstüne toplamayı başardı. Oyunculuk

için bir kez teklif aldığını bunu en kısa zamanda değerlendirecek olan Kaplan; Her Şey çok güzel

olacak derken Çocuğunun vekaletinin babasına verilmesinde dolayı büyük üzüntü duyan Kaplan Adalet

yerinin bulucak bir çocuk Anneye verilir hele küçük bir kız çocuğu ama nasıl oldu babaya

verildi karara itiraz ettik. dedi

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Vilma Dünyayı Dolaşacak

Alman oyuncu Vilma Elles Pandemi den dolayı en çok iş yapan bir oyuncu yaptığı işlerinden

sempatik tavırlarından dolayı Türkiye’de çok sevilen oyuncu yeni sezon da özel bir kanal da Gezi

programı yaparak Dünyanın en harika bölgelerinin evinize getirecek. Altı dil bilen oyuncu”

yeni sezon için henüz anlaşma imzalanmadı. Ama programı çok beğenen oyuncu illaki

yapacağını belirtti.