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Magazin Gündemindekiler

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Magazin Gündemindekiler
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10 Temmuz 2021 - 16:29
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Ünlü Sanatçı Selahattin Alpay Adını Cadde’ye Verdiler

Ünlü sanatçı Selahattin Alpay yeni parçası için klipçekimlerine Malatya gitti. sanatçı Malatya halkını
bağrına basıp hasret gideren Alpay ” Pandemiden dolayı sevenlerime sarılamadan konuşmak
beni çok üzüyor bu günlerde geçecek herkesin aşı olmasını istedi.
Malatya Belediyesi’nin  ünlü sanatçıya Malatya’nın  en güzel caddesine adının vererek sanatçı duygulandırdı. Selattin Alpay doğum günümde bir caddeye  adımın verilmesi beni çok duygulandırdı
söylenecek bir söz bulamıyorum Belediye’ye çok teşekkür ediyorum diye açıklamada bulundu
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”Her şey Çok Güzel Olacak”

Boşanma aşamasında çektiği zorluktan biraz olsun kurtulan Meral Kaplan kızını da  yanına alıp Bodruma tatil
yapmaya gitti. Meral Kaplan mayolu pozların bütün dikkatlerin üstüne toplamayı başardı. Oyunculuk
için bir kez teklif aldığını bunu en kısa zamanda değerlendirecek olan Kaplan; Her Şey çok güzel
olacak derken Çocuğunun vekaletinin babasına verilmesinde dolayı büyük üzüntü duyan Kaplan Adalet
yerinin bulucak bir çocuk Anneye verilir hele küçük bir kız çocuğu  ama nasıl oldu babaya
verildi karara itiraz ettik. dedi
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Vilma Dünyayı Dolaşacak

Alman oyuncu Vilma Elles Pandemi den dolayı en çok iş yapan bir oyuncu yaptığı işlerinden
sempatik tavırlarından dolayı Türkiye’de çok sevilen oyuncu yeni sezon da özel bir kanal da Gezi
programı yaparak Dünyanın en harika bölgelerinin evinize getirecek. Altı dil bilen oyuncu”
yeni sezon için henüz anlaşma imzalanmadı. Ama programı çok beğenen oyuncu illaki
yapacağını belirtti.
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