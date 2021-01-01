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İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı…

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı…
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12 Kasım 2021 - 12:16

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı…

İddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, banyodan paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 1

Yaptırdığı burun estetikleriyle bir döneme damga vuran güzel şarkıcı, son olarak da göğüs estetiğine ödediği parayla ilgili yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekmişti.

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 2

Güzel şarkıcı, burun estetiklerine 30 bin TL öderken göğüs estetiğine ise 4 bin Euro yani yaklaşık 45 bin TL ödediğini söyledi.

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 3

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Derici, sosyal medyayı da en aktif kullanan kullanıcıların başında geliyor.

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 4

Yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni gelen Derici, son olarak da banyo pozunu takipçileriyle paylaştı.

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 5

Güzel fiziği dikkat çeken Derici, sahne performansı ve kıyafetleriyle de dudak uçuklatıyor.

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 6

İşte İrem Derici’nin o paylaşımı…

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 7

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 8

İrem Derici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 15

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 20

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 21

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 23

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 28

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 29

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 30

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 35

İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı… - Sayfa 39

 

 

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