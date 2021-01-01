İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı…

Yaptırdığı burun estetikleriyle bir döneme damga vuran güzel şarkıcı, son olarak da göğüs estetiğine ödediği parayla ilgili yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekmişti.

Güzel şarkıcı, burun estetiklerine 30 bin TL öderken göğüs estetiğine ise 4 bin Euro yani yaklaşık 45 bin TL ödediğini söyledi. Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Derici, sosyal medyayı da en aktif kullanan kullanıcıların başında geliyor. Yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni gelen Derici, son olarak da banyo pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel fiziği dikkat çeken Derici, sahne performansı ve kıyafetleriyle de dudak uçuklatıyor. İşte İrem Derici’nin o paylaşımı… İrem Derici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte o paylaşımlardan bazıları…