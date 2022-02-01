Türkiye BAE’den Sedat Peker’in İadesini İstedi

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sedat Peker’in Türkiye’ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

1 ŞUBAT’TA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Alınan bilgiye göre, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararları kapsamında, Peker’in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat’ta kırmızı bülten çıkarıldı.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE’de bulunan Peker’in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE’ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

TÜRKİYE’YE İADESİ İÇİN GEÇİCİ TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker’in Türkiye’ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.