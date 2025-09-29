  1. Haberler
  3. GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNDE KAZA NETLEŞTİ: OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNDE KAZA NETLEŞTİ: OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Yalova’da 28 Eylül 2025’te evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gül Tut (Güllü)’nün otopsi raporu yayımlandı. Raporda, yüksekten düşmeye bağlı yaralar tespit edilirken, darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi.

Olayın gerçekleştiği teras zemininin kaygan olduğu, temizlikte mayi sabun kullanıldığı ve bu durumun düşmeye neden olmuş olabileceği kaydedildi.

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, ifadesinde annesinin roman havası oynarken ayağının kaydığını ve camdan düştüğünü anlattı. Otopsi raporu, sosyal medyada dolaşan iddiaların aksine, ölümün tamamen kazadan kaynaklandığını doğruladı.

