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FENOMEN DİZİDE KRİZ ÇÖZÜLDÜ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisiyle ilgili büyük bir gelişme yaşandı. YouTube’dan kaldırılan tüm bölümler, yapımcı şirket Medyapım ile Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları arasında yapılan anlaşma sonrası yeniden izleyicilerle buluştu.

DİZİNİN YASAKLANMA SÜRECİ

Dizi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları tarafından aile itibarını zedelediği gerekçesiyle mahkemeye taşınmış ve alınan tedbir kararıyla YouTube’dan kaldırılmıştı. Aynı zamanda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da diziye toplum ahlakına aykırılık gerekçesiyle idari para cezası ve yayın durdurma cezası uygulamıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, TÜM BÖLÜMLER GERİ DÖNDÜ

Medyapım, aile üyeleri ve avukatlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek uzlaşma sağladı. Ailenin, açtığı tedbir davasından feragat etmesiyle, dizinin tüm bölümleri yeniden erişime açıldı.

Ancak dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

“ŞAKİR PAŞA AİLESİ” DİZİSİ NEDEN POPÜLER?

Dizi, Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı.

İZLEYİCİLERDEN YOĞUN DESTEK

Dizinin tekrar yayına alınmasıyla birlikte, sosyal medyada #ŞakirPaşaAilesiGeriDöndü etiketiyle birçok paylaşım yapıldı. İzleyiciler, dizinin yeniden yayında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şimdi gözler, yapımcı şirketten gelecek açıklamada ve dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına çevrildi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr

FENOMEN DİZİDE KRİZ ÇÖZÜLDÜ
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