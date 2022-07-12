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KRALİÇENİN İSMİ STANT SATIŞINI ARTTIRDI

KRALİÇENİN İSMİ STANT SATIŞINI ARTTIRDI
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12 Temmuz 2022 - 17:06

KRALİÇENİN İSMİ STANT SATIŞINI ARTTIRDI

Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, Türkiye’yi temsilen katıldığı Lübnan’da yapılan World
Next, Top Model yarışmasında 2 Olarak şöhretini sınırlar ötesine taşıdı. Başarılı top model
işindeki başarılarıyla hızlı adımlarla yoluna devam ederken Almanya’nın Münih kentinde
dünyada ilk kez yapılacak olan sağlık, güzellik ve moda fuarının da tanıtım yüzü oldu.
Münih’de yapılacak olan ve Tuncay Yıldırım ve Erol Akbulut önderliğinde ETAY Events &
Management ekibi tarafından organize edilen sağlık, güzellik ve moda fuarının reklam yüzü
Dilara Kırmıt olduğu reklamlarla duyurulunca ve bir defilede podyuma çıkacağı duyurulunca
stant satışları hızlandı.
Dilara Kırmıt sayesinde bekledikleri ziyaretçi sayısının da beklentilerin
çok üzerinde olacağını da vurgulayan ETAY Events & Management ekibi güzel modeli tanıtım
yüzü yapmalarının ne kadar doğru karar olduğunu fark ettiklerini vurguladılar.
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