YEŞİLÇAM’IN EFSANESİNE SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞDI

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşını kutladı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle hayranlarının ilgisini çeken usta oyuncu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan son fotoğraflarına binlerce beğeni gelirken, hayranları Bubikoğlu’na “Yeşilçam’ın en güzel kadını” ve “Zamana meydan okuyan efsane” gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

YEŞİLÇAM’IN EFSANE İSMİ 71 YAŞINDA

1970’li yıllarda Yeşilçam’ın en dikkat çeken yıldızlarından biri haline gelen Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçmesine rağmen güzelliğini korumaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, doğum gününü sade bir kutlamayla geçirirken, hayranları onun yeni yaşını sosyal medyada kutladı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar büyük ilgi görürken, sanatçının nostaljik film sahneleri de tekrar gündeme geldi. Kullanıcılar, Bubikoğlu’nun en sevilen filmlerinden kesitler paylaşarak ünlü oyuncuya olan hayranlıklarını dile getirdi.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 yılında İstanbul’da doğdu. Yeşilçam’da ilk çıkışını 1973 yapımı Yaban filmiyle yaptı. Ardından, Gırgıriye, Leyla ile Mecnun, Ah Nerede ve Bizim Kız gibi Türk sinemasının en sevilen yapımlarında başrol oynadı.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Bubikoğlu, zamanının büyük bir kısmını ailesi ve torunlarıyla geçiriyor. Zaman zaman sosyal medyada paylaştığı nostaljik fotoğraflarla sevenlerini geçmişe götüren sanatçı, hala büyük bir hayran kitlesine sahip.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sanatçının doğum günü kutlamaları sosyal medyada hızla yayıldı. Hayranları, “Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından biri”, “Doğal güzelliğin sembolü” ve “Türk sinemasının yaşayan efsanesi” gibi yorumlarla Bubikoğlu’na olan sevgilerini dile getirdi.

Bubikoğlu’nun yıllara meydan okuyan güzelliği, geçmişten bugüne uzanan sinema kariyeri ve sosyal medyada gördüğü büyük ilgi, onun hala unutulmaz bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı.

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ YILDIZI EKRANLARA DÖNECEK Mİ?

Hayranları, Gülşen Bubikoğlu’nun bir projeyle ekranlara dönmesini isterken, sanatçının şu an için böyle bir planının olmadığı biliniyor. Ancak, zaman zaman yaptığı nostaljik paylaşımlar ve hayranlarıyla kurduğu iletişim, onun Yeşilçam’daki yerinin asla unutulmayacağını gösteriyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net