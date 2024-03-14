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Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler…

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mart 2024 - 15:52
Yazar Eylem Tok ile Kemerburgaz yolunda karıştığı ölümlü kazanın ardından önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırdığı oğlu T.C., New York’ta ortaya çıktı. Görüntülendiklerini fark eden anne ve oğlun gülmeleri ise dikkat çekti.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 1

Kemerburgaz’da, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., lüks aracıyla seyir halindeyken arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 3 adet ATV araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 2

Kazanın ardından olay yerine gelen anne Eylem Tok’un, ehliyeti olmayan oğlu T.C.’yi önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 3

Kazada mağdurlardan birinin kaybolan cep telefonu Eylem Tok’un kullandığı araçta bulunurken, iki isim hakkında önce yakalama kararı çıkarılmış, ardından gıyaplarında tutuklama kararı verilmişti.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 4

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ABD’de iade talebinde bulunulduğunu açıklamıştı.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 5

NEW YORK’TA GÖRÜNTÜLENDİLER

Türkiye günlerdir bu kazayı ve sonrasında yaşananları konuşmaya devam ederken yazar Eylem Tok ve oğlu T.C., ABD’nin New York kentinde görüntülendi.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 6

Söz konusu görüntüleri gazeteci Razi Canikligil, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 7

Görüntülerde Tok ve oğlu T.C.’nin bir bulvarda yürüdükleri görülüyor. İki isim ardından bir taksiye biniyor.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 8

KAMERAYI GÖRÜNCE GÜLDÜLER

Öte yandan fotoğraflarının çekildiğini fark eden anne ve oğlun gülmeleri ise dikkat çekti.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 9

İşte o kareler…

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 10
Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 11
Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 12
Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 13
Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında! Görüntülendiklerini fark edince güldüler… - Sayfa 14
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