Fenerbahçe’yi Açık Açık Tehdit Etti

Fenerbahçe’nin yeni krizi Diego Perotti. Geçen sezon Roma’dan transfer edildiğinde ‘kronik sakat’ yorumları yapılan Arjantinli futbolcu, bu dedikoduları boşa çıkarmadı. Perotti adeta oynadığı her maçta bir sorun yaşadı, sezonu kapattı.

ÇILGINA DÖNDÜ

Perotti, bu sezon çalışmalara davet edilmedi. Sözleşmesi devam etmesine rağmen geleceği hakkında bilgisiz bırakıldı. Sinan Gümüş’e 11 numaralı formanın verilmesiyle adeta çılgına döndü. Perotti için bu olaydan sonra ipler tamamen koptu, mukaveleyi feshetmemek için direndi.

“MAAŞINI ROMA ÖDÜYOR”

Perotti’nin transferinde rol oynayan Emre Belözoğlu, “Performans başına ödeme yapacağız. Forma giymediğinde Roma bize ödeme yapacak” ifadeleri o dönem çok tartışılmıştı.