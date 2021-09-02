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Fenerbahçe’yi Açık Açık Tehdit Etti

Fenerbahçe’yi Açık Açık Tehdit Etti
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02 Eylül 2021 - 17:09
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Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe’ye karşı taarruza geçiyor geçiyor. Arjantinli futbolcu sözleşme fesih bildirimine, “Artık doğruları söylemekte özgürüm” yorumu bıraktı.

 

Fenerbahçe’nin yeni krizi Diego Perotti. Geçen sezon Roma’dan transfer edildiğinde ‘kronik sakat’ yorumları yapılan Arjantinli futbolcu, bu dedikoduları boşa çıkarmadı. Perotti adeta oynadığı her maçta bir sorun yaşadı, sezonu kapattı.

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Diego Perotti, Fenerbahçe'yi açık açık tehdit etti! Ortalık karışacak

ÇILGINA DÖNDÜ

Perotti, bu sezon çalışmalara davet edilmedi. Sözleşmesi devam etmesine rağmen geleceği hakkında bilgisiz bırakıldı. Sinan Gümüş’e 11 numaralı formanın verilmesiyle adeta çılgına döndü. Perotti için bu olaydan sonra ipler tamamen koptu, mukaveleyi feshetmemek için direndi.

Diego Perotti, Fenerbahçe'yi açık açık tehdit etti! Ortalık karışacak

“MAAŞINI ROMA ÖDÜYOR”

Perotti’nin transferinde rol oynayan Emre Belözoğlu, “Performans başına ödeme yapacağız. Forma giymediğinde Roma bize ödeme yapacak” ifadeleri o dönem çok tartışılmıştı.

Diego Perotti, Fenerbahçe'yi açık açık tehdit etti! Ortalık karışacak
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
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