Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. 70 yaşındaki oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşti. Törende konuşan Müjgan Şensoy, ‘Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray’ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.’ ifadelerini kullandı. İki kardeş törende gözyaşlarına boğuldu.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Usta oyuncu için ikinci tören Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, Derya Baykal’ın oğlu Mert Baykal, tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh, Ali Poyrazoğlu, yazar Nedim Gürsel, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende sunuculuğu Okan Bayülgen yaptı.

“VAR SAYALIM ÖLMEDİN”



Koronavirüs pandemisi kurallarına uygun olarak gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Ferhan Şensoy’un eski eşi Derya Baykal, “Bu tiyatroya enkaz halinde geldik. Her şeyini buraya yatırdı Ferhan. Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel üç çocuğum var, Mert’in de babası her şeyinde emeği var. Gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla. Ustam; bana, bize evlatlarına, ailene, dostlarına, seyircine, öğrencilerine, Türk halkına bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez. Var sayalım ölmedin” dedi.

“BABAM ÖLÜMDEN HİÇ KORKMADI’



Müjgan Ferhan Şensoy, “O kadar güç ki burada durmak! Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmayacağım, en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak, bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması. Ölümden hiç korkmadı babam” şeklinde konuştu.

BABA KIZ AŞKIMIZ YILDIZLARI AŞTI



70 yaşında hayatını kaybeden Ferhan Şensoy’un diğer kızı Derya Şensoy, üniversite öğrencisiyken babasına yazdığı şiiri okudu:

Giderek zorlaştı konuşma yapmak. Ben üniversitedeyken babamla uzun süre ayrı kalmıştık, ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp yollamıştım…

“Zamanlardan bir zaman çıksa gelse

Ben o gün izlemeye doysam seni

Hadi diyelim dünya tersine dönse

Ve okumaya doysam seni

Hatta haftanın 8. günü

Aklına bile doyarım belki

Ama sana hiçbir zaman doyamam baba.”

O da bana şöyle yazmıştı mektubunda

“Bir baba-kız aşkıdır. Aşar okyanusları, çok yunusları…”

“Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum.”

“BİR İNSANIN İKİ TANE BABASI OLABİLİRMİŞ”



Derya Baykal’ın oğlu Mert Baykal ise “Anladım ki insanın iki tane babası olabilirmiş, dağ gibi iki tane babası olabilirmiş. Anladım ki benim bu babam Don Kişot’muş ve yel değirmenleriyle savaşıyormuş” ifadelerini kullandı.

“TÜRK TİYATROSUNUN ULU BİR ÇINARINI KAYBETTİK”



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun ulu bir çınarını kaybettiğini belirterek, “Sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadı. Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın şekilde anlatan çok güçlü bir dili vardı. Toplumumuzun her kesimi tarafından seviliyordu. Onun eserlerini izleme şansına nail olduk ama bugün bu sahnede onu uğurlamak için buradayız” şeklinde konuştu.

“BENİ KOVMUŞTU”



Şevket Çoruh, “Söyleyecek birçok şey var. Ortaoyuncular Ailesi’ne baş sağlığı diliyorum. Yeni mezun olmuştum. Ortaoyuncular’ın provasının bitmesini bekleyip tiyatroda olmak istediğimi söylemiştim o da beni kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Söylenecek çok şey var, Ses Tiyatrosu’nu biz devam ettireceğiz, hepimizin başı sağ olsun” dedi.