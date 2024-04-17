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Son dakika.. Servet Yardımcı TFF Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Son dakika.. Servet Yardımcı TFF Başkanlığı’na adaylığını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Nisan 2024 - 20:48
TFF’nin eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanlığına aday oldu.

Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada, “Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı’na adayım.” ifadesini kullandı.

Türk futbolunun hiç olmadığı kadar derin bir yönetsel kriz içinde olduğunun altını çizen Yardımcı, açıklamasında “Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı, 5 kavramı öncelik olarak gündemde tutmak istediğini vurgulayarak, bunları şöyle sıraladı:

“Türk futbolunu UEFA/FIFA’da belirlenen uluslararası kriterlere uyumlu ve uygun hale getirerek, futbol ailesi ve paydaşlarıyla birlikte katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yöneteceğiz.

Ülke ekonomisi ve milli menfaatlerimiz gereği futbolun Türkiye’ye döviz kaybettiren değil katma değer yaratan, markalaşma ve altyapıya önem veren çağdaş bir düzene geçmesini sağlayacağız.

Ülkemizin doğusuyla batısıyla her metrekaresinin futbol aşkıyla dolu olduğu bilinciyle; Anadolu futbolu ve alt liglerimizi en verimli ve destekleyici şekilde yeniden ele alıp, maddi kaynakları futbolun gelişimine odaklı biçimde adil ve doğru paylaştıracağız.

TFF’nin belirli bir ekibin ve zümrenin değil, kulüplerimizin ve paydaşlarımızın federasyonu olduğu bilinciyle, kulüplerimizin Avrupa ve dünyadaki temsiline önem veren, destekleyen bir yaklaşım içinde olacağız. TFF çatısında uluslararası turnuvaların ev sahipliğini yapmaya namzet bir organizasyonu oluşturtarak rekabetçi ve uluslararası nitelikte bir kurumsal yapıyı tesis edeceğiz.

Maalesef yıpranan Türk hakemliğini, Türk futbolunun hak ettiği standartlarda, uluslararası seviye ve saygınlığa yeniden kavuşturmak için, futbol kamuoyunu tatmin edecek şekilde reorganize edeceğiz, kurumsal tarafsız koşulların oluşumunu sağlayacağız.”

TFF seçimlerinin, Türk futbolunu geliştirmek hedefiyle, projelerin ve fikirlerin yarıştığı, rekabete açık bir ortamda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıdığını ifade eden Servet Yardımcı, bu çerçevede projelerini ve vizyonunu, düzenleyeceği basın toplantısıyla futbol kamuoyu ve basın mensuplarımızla paylaşacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz’da yapacakları TFF Mali Genel Kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

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SERVET YARDIMCI KİMDİR?
Rize doğumlu olan Yardımcı, Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.

40 yıldır iş hayatında armatörlük ve tersanecilik alanında çalışan, aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Yardımcı, 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre de TFF Başkanlığı da yaptı.

Şenes Erzik sonrası UEFA’da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği’ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de yapılmasını, Monte Carlo’dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı. Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.

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