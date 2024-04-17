Maldivler’e giden Hadise kızarıklığıyla sosyal medyanın diline düştü

Deniz sezonunu açan Hadise, tatilde güneşin altında çok uzun süre kalmaktan kızarmasına rağmen o karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı Hadise, her paylaşımıyla gündeme oturuyor.

Cesur kareleri ve tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı, konser kostümleriyle de dikkat çekiyor.

Doğal halini paylaştı

Şu sıralar ise tatilde olan Hadise, soluğu Maldivler’de aldı.

Deniz sezonunu açan 38 yaşındaki ünlü isim, paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Makyajsız karelerini takipçilerine sunan Hadise’ye beğeni yağdı.

Fazla kızardı

Öte yandan vücudundaki ve yüzündeki kızarıklıklar da dikkat çekti.

Güneş nedeniyle fazla kızaran şarkıcı, sosyal medyanın da diline düştü.

Yorum yağdı

Kullanıcılar, “Biri Hadise’nin üzerine güneş kremi atsın.”, “Her renk var mübarek.” şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte Hadise’nin o kareleri…