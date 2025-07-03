EuroBasket 2025 İçin Türkiye Milli Takımı Aday Kadrosu Belli Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 Aday Kadrosu Açıklandı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket 2025 için belirlenen 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ercan Osmani (Anadolu Efes)

Erkan Yılmaz (Anadolu Efes)

Shane Larkin (Anadolu Efes)

Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji)

Furkan Korkmaz (Bahçeşehir Koleji)

Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)

Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş)

Yiğit Arslan (Beşiktaş)

David Mutaf (Bursaspor)

Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

Yiğitcan Saybir (Tofaş)

Alperen Şengün (Houston Rockets)

Adem Bona (Philadelphia 76ers)

Onuralp Bitim (Bayern Münih)

Cedi Osman (Panathinaikos)

Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

A Milli Takım, 26 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde kampa girecek.

FIBA EuroBasket 2025, Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya ve Polonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlılar, grup aşamasında Letonya, Çekya, Portekiz, Sırbistan ve Estonya ile A Grubu’nda Riga şehrinde mücadele edecek.