Fenerbahçe’den Tarihi Operasyon

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu ve liderliği bordo-mavililere kaptırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler hakem Ali Şansalan’a büyük tepki gösterdi. FB TV ekranlarından maçın özetini yayınlayan Fenerbahçe daha önce benzeri görülmemiş bir protestoya imza attı.

“BU YAŞANANLAR FUTBOL DEĞİLDİR”

FB TV ekranlarında Kim-Min Jae’nin ikinci sarı kartı gördüğü dakikaya kadar maçın özetini yayınlayan sarı-lacivertliler, 23. dakikada yayına son verdi ve ekranda bir yazı çıktı. Bu yazıda, “Maç yayını sona ermiştir. Maçın 23. dakikasından sonra bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, bunun ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir” ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım…