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İsmail Saymaz’dan tartışılan TOGG açıklaması! ‘Sanki toplum daha önce öküz arabasıyla gidiyordu’

İsmail Saymaz’dan tartışılan TOGG açıklaması! ‘Sanki toplum daha önce öküz arabasıyla gidiyordu’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Nisan 2023 - 15:07
İsmail Saymaz katıldığı bir televizyon programında TOGG ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

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