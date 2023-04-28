İsmail Saymaz’dan tartışılan TOGG açıklaması! ‘Sanki toplum daha önce öküz arabasıyla gidiyordu’

Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında konuşan Gazeteci İsmail Saymaz, ‘Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu’ ifadelerini kullandı.
“ÇOK ENTERESAN BİR DURUM”
TOGG’da, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve kabinedeki bakanlara yapılan teslimlerin ardından kura ile belirlenen 20 bin kişiye de teslimatlar sürüyor.
İsmail Saymaz ise ‘yerli ve milli otomobil’ hakkında Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında tartışmalı bir çıkış yaptı.
“TOGG çok enteresan bir durum” diyen Saymaz, “Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu” ifadelerini kullandı.