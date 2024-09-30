Serhat Akın’a saldırıda yeni gelişme! Talimatın nereden verildiği ortaya çıktı

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırıldı.

Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edildi.

SALDIRI TALİMATI GÜRCİSTAN’DAN

Saldırı talimatının Gürcistan’da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.’nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

6 KİŞİ ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın’ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne götürüldü.