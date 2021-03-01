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Türkiye’nin En Zeki İlleri Belli Oldu!

Türkiye’nin En Zeki İlleri Belli Oldu!
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19 Ekim 2021 - 17:15
Zeka Testi Merkezi’nin internet sitesinde yaptığı IQ testine göre Türkiye’nin en zeki illeri belirlendi.

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 1

Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladığı IQ testinde kullanıcıların beyanına göre bulunduğu kent ve cinsiyetlerini sorarak bir puana ulaşıyor.

İnternette 30 dakikalık süre içinde verilen cevaplara göre alınan puanlarla, katılımcıların illere göre de sıralaması belirleniyor.

276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 kenti belirlendi.

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 2

20. Denizli

102,14

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 3

19. Rize

102,32

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 4

18. Konya

102,36

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 5

17. Uşak

102,37

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 6

16. Karaman

102,52

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 7

15. Yalova

102,58

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 8

14. Zonguldak

102,68

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 9

13. Tekirdağ

102,82

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 10

12. Antalya

103,29

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 11

11. Trabzon

103,37

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 12

10. Kırklareli

103,38

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 13

9. Bursa

103,47

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 14

8. Balıkesir

103,59

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 15

7. Kocaeli

103,85

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 16

 6. İstanbul

104,02

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 17

5. Çanakkale

104,02

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 18

4. Muğla

104,12

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 19

3. İzmir

104,51

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 20

2. Ankara

104,91

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller... - Sayfa 21

1. Eskişehir

105,20

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