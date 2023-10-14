Yedek kaldığı için tepki göstermişti; Galatasaray, Nelsson için kararını verdi!

Danimarka Milli Takımı kampında ülke basınına konuşan Victor Nelsson, Okan Buruk’a eleştiride bulunurken, kontrat yenileme görüşmelerine de son verdiğini söyledi. Galatasaray’ın yıldız stoperin geleceğiyle ilgili verdiği karar belli oldu
Galatasaray’da hiç hesapta olmayan bir kriz gün yüzüne çıktı. Sarı-Kırmızılı kulübün Tottenham’dan Davidson Sanchez’i transfer etmesi sonrası yedek kalan Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı kampında verdiği röportajda, tam anlamıyla gemileri yaktı ve ayrılma isteğini açıkladı.
Galatasaray’da 3. sezonunu geçiren Victor Nelsson, yedek kalmaya devam etmesi durumunda, kendisine başka bir kulüp bulması gerektiğini dile getirdi.
YAPTIRIM OLMAYACAK
Danimarka basınına verdiği röportajda, Galatasaray’da yedek kaldığı için sert ifadeler kullanan ve böyle devam ederse takımdan ayrılacağı mesajını veren Victor Nelsson’un sözleri, Sarı-Kırmızılı kulüpte olgunlukla karşılandı.
Yönetimin genç savunmacı için herhangi bir yaptırımda bulunmayacağı ve kararı teknik heyete bıraktığı belirlendi.