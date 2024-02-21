Ünlü sanatçıya ‘vatan hainliği’ suçlaması

Dünyaca ünlü balerin Ksenia Karelina, Ukrayna ordusu için bağış toplamakla suçlandı ve Rusya’da ‘vatana ihanet’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İşte istenen ceza…
Rusya’da yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gizli güvenlik gücü FSB’nin Rus-Amerikan balerini vatana ihanet suçlamasıyla tutukladığını doğruladı.
Yayınlanan videoda 32 yaşındaki Ksenia Karelina’nın elleri kelepçeli olarak mahkeme salonuna götürüldüğü görülüyor. Videonun ne zaman kaydedildiği ise belli değil.
2021 yılında ABD vatandaşı olan Karelina, Ukrayna ordusu için bağış toplamakla suçlandı. Özellikle bir Amerikan banka hesabından Ukraynalı yardım kuruluşu Razom’a 51.80 dolar aktarmakla suçlanıyor. Karelina Facebook sayfasında Yekaterinburglu olduğunu ve S. P. Diaghilev okulunda bale eğitimi aldığını söylüyor.
DailyMail’de yer alan habere göre, vatana ihanet suçlamaları 20 yıla kadar hapis cezası gerektirebiliyor. Rusya’da 2023’ten bu yana 63 kişi vatana ihanetle suçlandı, 37’si suçlu bulundu.
“UKRAYNA ORDUSUNA YARDIM” İLE SUÇLANIYOR
FSB’nin iddiasına göre Karelina ‘Şubat 2022’den bu yana Ukraynalı bir kuruluşun çıkarları doğrultusunda proaktif olarak para toplamakla ve bu paraları daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için taktik ilaç, ekipman, silah ve mühimmat satın almak için kullanmakla’ suçlanıyor.
FSB kaynaklarına göre Karelina ayrıca ‘ABD’deyken Kiev rejimini destekleyen kamusal eylemlerde defalarca yer aldı” sözleriyle itham ediliyor.
Karelina’nın tutuklandığının açıklandığı gün Gershkovich de Moskova’da bir mahkemeye çıktı ve tutukluluk süresi uzatıldı.
Rusça yayın yapan Mediazona, Karelina’nın 2021 yılından beri ABD vatandaşı olduğunu ve 2023 yılında Amerikalı bir erkekle evlendiğini bildirdi.
Karelina’nın desteklemekle suçlandığı Ukraynalı yardım kuruluşu Razom, kendisini ‘güvenli, müreffeh ve demokratik bir Ukrayna’nın kurulmasına katkıda bulunmak’ olarak tanımlıyor.
LinkedIn sayfasında Karelina, Ciel Spa Beverly Hills’te yönetici olarak çalıştığını ve 2019’dan beri bu görevde olduğunu söylüyor.
Karelina, Gershkovich, eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan ve geçen hafta Moskova’da çocuk istismarı suçlamasıyla 21 yıl hapis cezasına çarptırılan 65 yaşındaki Teksaslı David Barnes’ın yanı sıra Rusya’da parmaklıklar ardındaki son Amerikalı oldu.
Bu ayın başlarında Putin, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson’a verdiği bir röportajda Rus hapishanelerinde tutulan Amerikalıların serbest bırakılması fikrine açık olduğunu söylemiş ancak ayrıntılardan bahsetmemişti.