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Fenerbahçe, “Hükümet istifa” sloganları sonrası ceza alan taraftarlarına sahip çıktı

Fenerbahçe, “Hükümet istifa” sloganları sonrası ceza alan taraftarlarına sahip çıktı
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03 Mart 2023 - 14:49
Konyaspor maçında tribünde “Hükümet İstifa” sloganları atan bazı Fenerbahçe taraftarlarına “Spor müsabakalarını seyirden men” tebligatları gelmeye başlamıştı. Sarı-lacivertli kulüp konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe, “Hükümet istifa” sloganları sonrası ceza alan taraftarlarına sahip çıktı
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