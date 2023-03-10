SİMAY OHARA’NIN YENİ KİTABI YAKINDA PİYASADA

Simay Ohara 27 Nisan’da doğmuştur. Lise öğrenimini Eraslan Koleji’nde tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine İzmir’de devam ederek Türk Dili ve Fen Edebiyatları Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyimler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 13 yaşında kişisel gelişim yöntemlerine ilgi duymaya başlamıştır.

27 Nisan’da doğmuştur. Lise öğrenimini Eraslan Koleji’nde tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine İzmir’de devam ederek Türk Dili ve Fen Edebiyatları Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyimler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 13 yaşında kişisel gelişim yöntemlerine ilgi duymaya başlamıştır.

Simay Ohara 24 yıllık kişisel gelişim süresi boyunca Amerika, Brezilya, Fransa ve Türkiye’de Foundation, ESB Body, Regresyon, NLP, Bioenerji, Hipnoterapi, Melek koçluğu Kundalini Reiki, entitiler ve mekanlardan entiti temizliği, Access Conscioussness gibi eğitimler almıştır.

Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Simay Ohara yaşam koçluğu, kişisel koçluk ve danışmanlık yaparak kendisini uzman olarak geliştirmiş aynı zamanda Dünyaca ünlü olan Dain Heer ve Gary Dougles’ın kurucusu olduğu Access Consciossness bilince erişim sınıflarının Access Bars seanslarını ve etkinlik organizatörlüğünü yapmıştır.

haberkonseyi.com gazetesinde köşe yazarlığı yapan Simay Ohara, çocukluğundan bugüne kadar ilgi duyduğu ve tecrübelerine dayalı olarak araştırdığı ruh bilimi hakkında ruh biliminin sırlarını keşfettiği evrensel bir kitap yazmıştır.

Birikimleri bir kitaptan toplayan Simay Ohara “Kitap hazır yakında bütünz kitapçılarda olarak belirti